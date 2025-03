Der Tabellenführer TSV Weilimdorf gewinnt das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga beim TSV Bernhausen nach gnadenloser Effizienz mit 4:2. Derweil freut sich der Verlierer über gleich mehrere positive Personalentscheidungen.

Torsten Streib 30.03.2025 - 20:24 Uhr

Es verdichten sich die Anzeichen, dass der künftige Meister der Landesliga-Staffel 2 aus Stuttgart kommen könnte, namentlich TSV Weilimdorf. Denn das, was der aktuelle Spitzenreiter an diesem Sonntag im Auswärtsspiel beim TSV Bernhausen zeigte, hatte meisterliche Charakterzüge. Nicht dominant, auch nicht unbedingt das bessere Team, aber schnell und gnadenlos zugreifend, wenn man ihnen Angebote macht. Und das Filderteam bot einiges an, was die eiskalten Gäste in einem guten, aber auch hitzigen Spitzenspiel zum 4:2 (3:1)-Sieg nutzten.