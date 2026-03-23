Fußball Landesliga TSV Heimerdingen blüht im Frühling auf: 2:0 über Öhringen
Der TSV Heimerdingen befreit sich aus dem Abstiegssumpf – dem Fußball-Landesligisten gelingt mit dem 2:0 über die TSG Öhringen der Anschluss ans Mittelfeld.
Der TSV Heimerdingen befreit sich aus dem Abstiegssumpf – dem Fußball-Landesligisten gelingt mit dem 2:0 über die TSG Öhringen der Anschluss ans Mittelfeld.
Der TSV Heimerdingen findet den Weg weg von den Abstiegsrängen: Der Verbandsliga-Absteiger feierte nach dem 2:1 in Oeffingen am vergangenen Sonntag nun einen souveränen 2:0(1:0)-Erfolg über die TSG Öhringen und hat damit den Anschluss ans Liga-Mittelfeld hergestellt. „Es war die Prämisse vor dem Spiel“, sagte TSV-Coach Markus Koch, „die Lücke nach oben zu schließen.“ Der SV Leonberg/Eltingen liegt nach dem 0:2 gegen den SSV Schwäbisch Hall nur noch zwei Zähler vor den Heimerdingern.