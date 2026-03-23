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  6. TSV Heimerdingen blüht im Frühling auf: 2:0 über Öhringen

Fußball Landesliga TSV Heimerdingen blüht im Frühling auf: 2:0 über Öhringen

Fußball Landesliga: TSV Heimerdingen blüht im Frühling auf: 2:0 über Öhringen
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Der TSV Heimerdingen um Torschütze Shakur Traore (Mi.) feierte einen wichtigen 2:0-Erfolg über die TSG Öhringen. Foto: Pressefoto Baumann

Der TSV Heimerdingen befreit sich aus dem Abstiegssumpf – dem Fußball-Landesligisten gelingt mit dem 2:0 über die TSG Öhringen der Anschluss ans Mittelfeld.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Der TSV Heimerdingen findet den Weg weg von den Abstiegsrängen: Der Verbandsliga-Absteiger feierte nach dem 2:1 in Oeffingen am vergangenen Sonntag nun einen souveränen 2:0(1:0)-Erfolg über die TSG Öhringen und hat damit den Anschluss ans Liga-Mittelfeld hergestellt. „Es war die Prämisse vor dem Spiel“, sagte TSV-Coach Markus Koch, „die Lücke nach oben zu schließen.“ Der SV Leonberg/Eltingen liegt nach dem 0:2 gegen den SSV Schwäbisch Hall nur noch zwei Zähler vor den Heimerdingern.

 

Am Sportplatz an der Weissacher Straße herrschte nach dem Schlusspfiff Erleichterung – die TSV-Fußballer blühen im jungen Frühling auf: Sie scheinen nach der Niederlage beim FV Löchgau (0:3) zum Auftakt die Kurve zu bekommen, der Zeiger auf der Skala Abstiegsgefahr marschiert von Hellrot in Richtung Gelb. „Wir haben nun gegen den Dritten Öhringen und davon den damaligen Fünften Oeffingen sechs Punkte geholt“, bemerkte Fußball-Chef Uwe Sippel, „das macht uns Mut für die nächsten Spiele.“

TSV Heimerdingen zeigt starken Auftritt

Die Einschätzung dürften viele Beobachter teilen, denn der TSV Heimerdingen profitierte nicht von Fehlern des Gegners, sondern die Gastgeber lieferten eine Vorstellung der eigenen Stärke ab. „Wir wollten etwas tiefer agieren“, sagte Markus Koch, und der Plan ging auf. Die Viererkette mit Gabriel Fota, den Innenverteidigern Martin Kuchtanin und Daniel Geppert sowie Salvatore Pellegrino und Doppel-Sechs Sebastian Bortel/Filip Milos standen so fest und sicher wie das Fundament des Stuttgarter Fernsehturms. Die TSG Öhringen kam in Hälfte eins zu lediglich einer Chance – ein Fernschuss streifte die Oberkante der Latte des Heimerdinger Tors.

Der TSV Heimerdingen im Aufwärtstrend: Coach Markus Koch kann wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken. Foto: Pressefoto Baumann/Leonie Kepple

Der TSV brannte in der Offensive zwar kein Feuerwerk ab, was gar nicht nötig war – es genügte ein Geistesblitz plus eine souveräne Vollendung. Filip Milos (Koch: „Er hat sehr überzeugt“) chippte den Ball über die TSG-Defensive, der schnelle Shakur Traore rannte allen davon und brachte den Ball auch an Torhüter Len Brutzer vorbei zum 1:0 (35.). Nach der Pause legten die Hausherren zügig nach, um keinen Verdacht am Gewinner der Partie aufkommen zu lassen. Im Getümmel nach einem Freistoß wurde Bortel im TSG-Sechzehner gefoult – Haris Gudzevic versenkte den Strafstoß mit dem satten Nachdruck (48.), dass der TSV die drei Punkte nicht mehr hergeben wolle.

Haris Gudzevic (re./im Spiel gegen Satteldorf) erzielte das 2:0 und brachte den TSV auf die Siegerstraße. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Öhringer Gegenoffensive war nicht kraftvoll genug, um die TSV-Defensive erschüttern zu können. Nach 70 Minuten musste Torhüter Lukas Emmrich einen nicht allzu harten Kopfball entschärfen, mehr Aufregendes passierte im Heimerdinger Strafraum nicht mehr. „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass da noch etwas anbrennen könnte“, sagte Uwe Sippel, und Coach Markus Koch meinte: „Wir hatten sogar noch einige Chancen, um das Ergebnis deutlicher zu gestalten.“ Am nächsten Sonntag geht es für den TSV Heimerdingen zur SG Weinstadt, die auf Platz sieben steht. TSV Heimerdingen: Emmrich – Fota, Geppert, Kuchtanin, Pellegrino – Bortel, Milos – Traore (Baroudi 90+2), Buxmann, de Sousa Lourenco – Gudzevic (84. Riedmiller).

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