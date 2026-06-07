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  6. TSV Heimerdingen feiert Hattrick von Haris Gudzevic

Fußball Landesliga TSV Heimerdingen feiert Hattrick von Haris Gudzevic

Fußball Landesliga: TSV Heimerdingen feiert Hattrick von Haris Gudzevic
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Haris Gudzevic stockte sein Torekonto mit einem Hattrick in Schorndorf auf 18 auf und beendet die Saison in der Torjägerliste der Liga auf Platz sieben. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der Stürmer macht den 3:0-Auswärtssieg des TSV Heimerdingen bei der SG Schorndorf klar – der TSV beendet eine turbulente Saison versöhnlich auf Platz sieben.

Mit dem dritten Sieg in Folge ist der TSV Heimerdingen zum Abschluss der Saison in der Fußball-Landesliga noch auf den siebten Tabellenplatz geklettert. Mann des Tages beim 3:0-Erfolg beim Tabellendritten SG Schorndorf war Angreifer Haris Gudzevic, der alle drei Treffer für die Grün-Weißen erzielte.

 

„Von den drei Spielen, in denen ich in der Verantwortung stand, war das die konstanteste Leistung“, zeigte sich Trainer Andreas Broß überaus zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Der Sieg sei hoch verdient gewesen, sein Team sei defensiv kompakt gestanden und habe über temporeiches Spiel über die Außenbahnen immer wieder schnell umgeschaltet.

TSV Heimerdingen lässt Chancen aus

Die Gastgeber, die auf den ehemaligen VfB-Profi Matthias Morys wegen eines Muskelfaserrisses verzichten mussten, hatten gegen hoch pressende Heimerdinger in der gesamten ersten Hälfte nur eine echte Torchance durch einen Schuss aus 20 Metern, den Maik Riesch im TSV-Tor jedoch aus dem Winkel fischen konnte. Die Grün-Weißen hätten hingegen zur Pause höher als nur mit 1:0 führen können, Shakur Traore und Gabriel Fota brachten in 1:1-Situationen gegen Schorndorfs Schlussmann Erijon Zogaj den Ball aber nicht im Tor unter.

Wirbelte auf der Außenbahn des TSV: Robin Reichardt (li./hier im Spiel gegen Schwäbisch Hall). Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

So blieb es in der ersten Spielhälfte beim einzigen Treffer durch Haris Gudzevic nach 28 Minuten: Daniel Geppert hatte Schorndorfs 1,95 Meter großen Innenverteidiger mit einem Chipball überrascht, nach seinem Pass nach innen war Gudzevic mit einem langen Bein vor dem SG-Keeper am Ball und lenkte ihn zur knappen Pausenführung ins Tor. Nach dem Wiederanpfiff versuchten es die Gastgeber mit zahlreichen Diagonalbällen, die die TSV-Defensive jedoch ablaufen konnte – und wenn doch mal eine Flanke in den Strafraum kam, hatten die Grün-Weißen in den allermeisten Fällen die Lufthoheit.

In der 52. Minute setzten die Heimerdinger den nächsten Nadelstich: Robin Reichardt spielte auf der linken Seite zum wiederholten Male sein Tempo aus, nach seinem Pass nach innen umkurvte Gudzevic den Schorndorfer Schlussmann, der ihn daraufhin ungestüm von den Beinen holte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Gudzevic selbst zum 2:0. „Unser zweiter Treffer hat Schorndorf beeindruckt, danach waren sie sichtlich geknickt“, stellte TSV-Coach Broß nicht unzufrieden fest.

Legte vor dem 3:0 uneigennützig auf Gudzevic ab, sodass dieser einen Hattrick feiern konnte: Shakur Traore (li.) Foto: Baumann/Alexander Keppler

25 Minuten vor dem Ende schnürte Gudzevic den Hattrick: Diesmal trieb Reichardt den Ball mit seiner Schnelligkeit durchs Zentrum und legte das Spielgerät auf die Außenbahn zu Shakur Traore ab. Dieser hätte 14 Meter vor dem SG-Tor bei freier Schussbahn selbst abschließen können, legte den Ball jedoch quer zum besser postierten Gudzevic, der mit seinem 18. Saisontreffer für den Endstand und einen gelungenen Saisonabschluss beim TSV Heimerdingen sorgte. TSV Heimerdingen: Riesch, Reichardt, Geppert, Baumeister, Fota, Traore, Bortel (70. Baroudi), Milos, Riedmiller (75. Ruckh), Buxmann (46. Schüller), Gudzevic (66. Idrizi).

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