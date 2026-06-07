Fußball Landesliga TSV Heimerdingen feiert Hattrick von Haris Gudzevic
Der Stürmer macht den 3:0-Auswärtssieg des TSV Heimerdingen bei der SG Schorndorf klar – der TSV beendet eine turbulente Saison versöhnlich auf Platz sieben.
Der Stürmer macht den 3:0-Auswärtssieg des TSV Heimerdingen bei der SG Schorndorf klar – der TSV beendet eine turbulente Saison versöhnlich auf Platz sieben.
Mit dem dritten Sieg in Folge ist der TSV Heimerdingen zum Abschluss der Saison in der Fußball-Landesliga noch auf den siebten Tabellenplatz geklettert. Mann des Tages beim 3:0-Erfolg beim Tabellendritten SG Schorndorf war Angreifer Haris Gudzevic, der alle drei Treffer für die Grün-Weißen erzielte.