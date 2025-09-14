Fußball Landesliga: TSV Heimerdingen kassiert den ersten Tiefschlag

Es war ein ziemlich gebrauchter Tag für die Heimerdinger Fußballer und ihren Anhang. Wie geprügelte Hunde schlich die Mannschaft von Trainer Markus Koch am Sonntagnachmittag vom Spielfeld. 0:2 (0:1) hatte der bis dato ungeschlagene TSV gegen den Aufsteiger SG Weinstadt verloren. Und ohne Zweifel: Die erste Saison-Niederlage war verdient.

„Die Niederlage nach dieser Leistung tut weh“, stöhnte Markus Koch, „wenn wir mit voller Energie dagegen gehalten hätten, ...“ Mehr wollte der Coach nicht kommentieren, ihm war anzumerken, dass ihn die mentale Einstellung einiger Spieler vor allem in der zweiten Hälfte so gefallen hatte wie einem Temposünder der Bußgeldbescheid. „Aufgeben darf man sich nie“, betonte Markus Koch.

Faton Sylaj von der SG Weinstadt (li.) lässt TSV-Spieler Marco Wanes stehen – wenig später erzielte er das 1:0. Foto: Pressefoto Baumann

Personell war der TSV stark gehandicapt in die Partie gegangen. Rudolf Buxmann befand sich Urlaub, Robin Reichardt, Stefan Schlick und Daniel Geppert waren verhindert – nachdem das Spiel von Samstag auf Sonntag verlegt worden war, konnten sie einen privaten Termin nicht mehr verlegen. „Das tat uns natürlich sehr weh“, meinte Heimerdingens Fußball-Chef Uwe Stippel.

Der TSV findet keinen Schlüssel

Die Gastgeber fanden eigentlich nie richtig in die Begegnung gegen den körperlich robusten Aufsteiger, der mit weiten Bällen und tiefen Läufen gefährlich war. Im Angriff waren Haris Gudzevic und Marc Geist zwar lauffleißig, doch wenig effektiv. In Minute 16 ging Gudzevic nach einem Zweikampf im Strafraum zwar zu Boden, doch die Pfeife von Schiri Aurel Peythieu kam nicht zum Einsatz. Torchancen des TSV blieben selten, mal kam der letzte Pass nicht an, mal flogen die Flanken ins Niemandsland – die Heimerdinger fanden weder Zugriff noch Spielstruktur.

TSV-Trainer Markus Koch (re.) war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. Foto: Pressefoto Baumann

Allerdings waren die Gäste kein unschlagbarer Über-Gegner, wenngleich sie nach und nach ein leichtes Übergewicht gewannen. Zum ersten Tor musste deshalb ein Standard herhalten. Faton Sylai hatte schon einmal mit einem Freistoß aus 30 Metern beweisen, dass er weiß, wo das Tor steht (6.) – nach 26 Minuten zirkelte er einen erneuten Freistoß aus gut 25 Metern mit der Präzision eines Chirurgen und der Kraft eines Schmiedes vorbei an der TSV-Mauer genau in den Torwinkel. Torhüter Lukas Emmrich hatte keine Chance. Zwar mühten sich die Heimerdingen, doch Gudzevics Schuss (29.) wurde geblockt, der von Marco Wanes von der Strafraumgrenze flog knapp am Pfosten vorbei (31.). Auch der SG Weinstadt gelang immerhin kein Treffer mehr.

Doch der nächste folgte kurz nach dem Wiederanpfiff. Fünf Minuten waren gespielt, Ayyub Baroudi kam im Mittelfeld zu zaghaft und zu spät, SG-Akteur Marcel Potocnik wurde geschickt, Gabriel Fota konnte gegen Kujtim Sylai nichts mehr ausrichten. 0:2 – der TSV war mächtig angeknockt. Zwar mühten sich die Heimerdinger, um das Anschlusstor zu erzielen – doch sie fanden partout keinen Türöffner für die stets aufmerksame SG-Abwehr. Weinstadt war in Halbzeit zwei dem dritten Treffer näher als die Gastgeber ihrem ersten.

Dennis de Sousa Lourenco vom TSV (li.) rieb sich gegen die SG mit Oliver Ehni oft auf. Foto: Pressefoto Baumann

Schließlich waren bei einigen TSV-Spielern Verschleißerscheinungen in der Motivation zu erkennen, ihr Engagement ließ ebenso nach wie bei manch anderen die Passsicherheit. Am Ende stand ein 0:2 und die meisten Augenzeugen würden den Satz wohl unterschreiben: Es kann nur wieder besser werden beim TSV Heimerdingen. TSV Heimerdingen: Emmrich – Fota (78. Waldhüter), Bortel, Baumeister, Pellegrino – de Sousa Lourenco (72. Riedmiller), Baroudi – Wanes (90. Schüller), Traore – Geist (60. Jildiz), Gudzevic.