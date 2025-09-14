 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. TSV Heimerdingen kassiert den ersten Tiefschlag

Fußball Landesliga TSV Heimerdingen kassiert den ersten Tiefschlag

Fußball Landesliga: TSV Heimerdingen kassiert den ersten Tiefschlag
1
Da ist Kopfarbeit gefragt: Vollversammlung im Strafraum des TSV Heimerdingen mit Gabriel Fota (vo.). Foto: Pressefoto Baumann

Der Fußball-Landesligist gegen unterliegt der SG Weinstadt 0:2 (0:1) und findet kein Mittel gegen den Aufsteiger. Trainer Markus Koch kritisiert das Engagement.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Es war ein ziemlich gebrauchter Tag für die Heimerdinger Fußballer und ihren Anhang. Wie geprügelte Hunde schlich die Mannschaft von Trainer Markus Koch am Sonntagnachmittag vom Spielfeld. 0:2 (0:1) hatte der bis dato ungeschlagene TSV gegen den Aufsteiger SG Weinstadt verloren. Und ohne Zweifel: Die erste Saison-Niederlage war verdient.

 

„Die Niederlage nach dieser Leistung tut weh“, stöhnte Markus Koch, „wenn wir mit voller Energie dagegen gehalten hätten, ...“ Mehr wollte der Coach nicht kommentieren, ihm war anzumerken, dass ihn die mentale Einstellung einiger Spieler vor allem in der zweiten Hälfte so gefallen hatte wie einem Temposünder der Bußgeldbescheid. „Aufgeben darf man sich nie“, betonte Markus Koch.

Faton Sylaj von der SG Weinstadt (li.) lässt TSV-Spieler Marco Wanes stehen – wenig später erzielte er das 1:0. Foto: Pressefoto Baumann

Personell war der TSV stark gehandicapt in die Partie gegangen. Rudolf Buxmann befand sich Urlaub, Robin Reichardt, Stefan Schlick und Daniel Geppert waren verhindert – nachdem das Spiel von Samstag auf Sonntag verlegt worden war, konnten sie einen privaten Termin nicht mehr verlegen. „Das tat uns natürlich sehr weh“, meinte Heimerdingens Fußball-Chef Uwe Stippel.

Der TSV findet keinen Schlüssel

Die Gastgeber fanden eigentlich nie richtig in die Begegnung gegen den körperlich robusten Aufsteiger, der mit weiten Bällen und tiefen Läufen gefährlich war. Im Angriff waren Haris Gudzevic und Marc Geist zwar lauffleißig, doch wenig effektiv. In Minute 16 ging Gudzevic nach einem Zweikampf im Strafraum zwar zu Boden, doch die Pfeife von Schiri Aurel Peythieu kam nicht zum Einsatz. Torchancen des TSV blieben selten, mal kam der letzte Pass nicht an, mal flogen die Flanken ins Niemandsland – die Heimerdinger fanden weder Zugriff noch Spielstruktur.

TSV-Trainer Markus Koch (re.) war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. Foto: Pressefoto Baumann

Allerdings waren die Gäste kein unschlagbarer Über-Gegner, wenngleich sie nach und nach ein leichtes Übergewicht gewannen. Zum ersten Tor musste deshalb ein Standard herhalten. Faton Sylai hatte schon einmal mit einem Freistoß aus 30 Metern beweisen, dass er weiß, wo das Tor steht (6.) – nach 26 Minuten zirkelte er einen erneuten Freistoß aus gut 25 Metern mit der Präzision eines Chirurgen und der Kraft eines Schmiedes vorbei an der TSV-Mauer genau in den Torwinkel. Torhüter Lukas Emmrich hatte keine Chance. Zwar mühten sich die Heimerdingen, doch Gudzevics Schuss (29.) wurde geblockt, der von Marco Wanes von der Strafraumgrenze flog knapp am Pfosten vorbei (31.). Auch der SG Weinstadt gelang immerhin kein Treffer mehr.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball Landesliga: Vier Torhüter beim TSV Heimerdingen – das sorgt für Brisanz

Fußball Landesliga Vier Torhüter beim TSV Heimerdingen – das sorgt für Brisanz

Der TSV hat vier Torhüter im Kader – was Trainer Markus Koch im Konkurrenzkampf zwar begrüßt, doch er muss die Ersatzleute auch bei Laune halten. Ein Balanceakt.

Doch der nächste folgte kurz nach dem Wiederanpfiff. Fünf Minuten waren gespielt, Ayyub Baroudi kam im Mittelfeld zu zaghaft und zu spät, SG-Akteur Marcel Potocnik wurde geschickt, Gabriel Fota konnte gegen Kujtim Sylai nichts mehr ausrichten. 0:2 – der TSV war mächtig angeknockt. Zwar mühten sich die Heimerdinger, um das Anschlusstor zu erzielen – doch sie fanden partout keinen Türöffner für die stets aufmerksame SG-Abwehr. Weinstadt war in Halbzeit zwei dem dritten Treffer näher als die Gastgeber ihrem ersten.

Dennis de Sousa Lourenco vom TSV (li.) rieb sich gegen die SG mit Oliver Ehni oft auf. Foto: Pressefoto Baumann

Schließlich waren bei einigen TSV-Spielern Verschleißerscheinungen in der Motivation zu erkennen, ihr Engagement ließ ebenso nach wie bei manch anderen die Passsicherheit. Am Ende stand ein 0:2 und die meisten Augenzeugen würden den Satz wohl unterschreiben: Es kann nur wieder besser werden beim TSV Heimerdingen. TSV Heimerdingen: Emmrich – Fota (78. Waldhüter), Bortel, Baumeister, Pellegrino – de Sousa Lourenco (72. Riedmiller), Baroudi – Wanes (90. Schüller), Traore – Geist (60. Jildiz), Gudzevic.

Weitere Themen

Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen feiert Zittersieg nach starker erster Hälfte

Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen feiert Zittersieg nach starker erster Hälfte

Zur Pause führt der SV Leonberg/Eltingen nach überragender Partie gegen den TSV Crailsheim 4:1, dann muss sich der Landesliga-Aufsteiger noch zum 5:3-Erfolg zittern.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen mit Dynamik gegen TSV Crailsheim

Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen mit Dynamik gegen TSV Crailsheim

Der Trainer des Fußball-Landesligisten erwartet am Samstag einen offensiv starken Gegner im Lewa-Sportpark – aber verstecken wird sich der SV garantiert nicht.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: SKV Rutesheim und das Stelldichein mit einem Ex-Profi

Fußball Landesliga SKV Rutesheim und das Stelldichein mit einem Ex-Profi

Die SKV Rutesheim muss die Tabellenführung beim starken Aufsteiger SG Schorndorf verteidigen. Drei Ausfälle bereiten Trainer Christopher Baake etwas Kopfzerbrechen.
Von Henning Maak
Start bei den Fußball-Frauen: TSV Münchingen freut sich über eine Verstärkung

Start bei den Fußball-Frauen TSV Münchingen freut sich über eine Verstärkung

Am Sonntag starten die Fußballerinnen in die Saison. Verbandsligist TSV Münchingen und Regionenligist TSV Heimsheim gehen zuversichtlich in ihre Auftaktpartien.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Kreisliga B 4: SV Perouse: Nach 553 Tagen wieder das erste Ligaspiel

Fußball Kreisliga B 4 SV Perouse: Nach 553 Tagen wieder das erste Ligaspiel

Die Fußballer des SV treten am Sonntag erstmals seit eineinhalb Jahren wieder zu einem Punktspiel an – und der Club hat sich in der Kreisliga B etwas vorgenommen.
Von Flemming Nave
Tischtennis Turnier: SpVgg Renningen feiert Jubiläum mit dem BärTi-Cup

Tischtennis Turnier SpVgg Renningen feiert Jubiläum mit dem BärTi-Cup

Die Tischtennis-Freunde der SpVgg Renningen laden zum Vorbereitungsturnier in der Rankbachhalle. Die Abteilung erwartet mehr als 100 Spielerinnen und Spieler.
Von Thomas Holzapfel
Kreisliga-Moment des Jahres: Elfmeter abgelehnt, Spiel verloren – doch jetzt ist er der Held der Saison

Kreisliga-Moment des Jahres Elfmeter abgelehnt, Spiel verloren – doch jetzt ist er der Held der Saison

Noah Baumgärtner von der SpVgg Mönsheim ist Jahressieger der Bleib-Fair-Aktion. Trotz vieler Worte um seine Person bleibt der bescheidene 21-Jährige lieber Mann der Tat.
Von Flemming Nave
Leonberger Reiterspiele: Reiter des PSZ Benzenbühl oft auf Rang zwei

Leonberger Reiterspiele Reiter des PSZ Benzenbühl oft auf Rang zwei

Bei den Reiterspielen Leonberg muss Jörg Widmaier wie viele seiner Stallkollgenen anderen den Vortritt lassen. Buntes Programm im Reiterzentrum Tilgshäusle.
Von Frank Häusler
Fußball Bezirksliga: Zwei Aufsteiger erteilen den Gegnern eine ordentliche Klatsche

Fußball Bezirksliga Zwei Aufsteiger erteilen den Gegnern eine ordentliche Klatsche

Der TSV Münchingen (8:0) und der TSV Heimsheim (7:1) schießen in der Bezirksliga ihre Kontrahenten ab. Dem TSV Merklingen reichen drei Treffer nicht für einen Punkt.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: Rote Karte wirft SV Leonberg/Eltingen aus der Bahn

Fußball Landesliga Rote Karte wirft SV Leonberg/Eltingen aus der Bahn

Keine Punkte für den SV Leonberg/Eltingen im Duell der Aufsteiger: Beim SSV Schwäbisch Hall zogen die personell dezimierten Gäste den Kürzeren – trotz eigener Führung.
Von Jürgen Kemmner
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg Motivation Leonberg
 