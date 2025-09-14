Fußball Landesliga TSV Heimerdingen kassiert den ersten Tiefschlag
Der Fußball-Landesligist gegen unterliegt der SG Weinstadt 0:2 (0:1) und findet kein Mittel gegen den Aufsteiger. Trainer Markus Koch kritisiert das Engagement.
Es war ein ziemlich gebrauchter Tag für die Heimerdinger Fußballer und ihren Anhang. Wie geprügelte Hunde schlich die Mannschaft von Trainer Markus Koch am Sonntagnachmittag vom Spielfeld. 0:2 (0:1) hatte der bis dato ungeschlagene TSV gegen den Aufsteiger SG Weinstadt verloren. Und ohne Zweifel: Die erste Saison-Niederlage war verdient.