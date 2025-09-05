Fußball Landesliga TSV Heimerdingen reist mit viel Respekt nach Öhringen
Fußball-Landesligist TSV Heimerdingen trifft bei der TSG Öhringen auf einen Gegner, der mit vielen Routiniers gespickt ist, die schon höherklassig gekickt haben.
Es ist ein knackiges Auftaktprogramm, das Absteiger TSV Heimerdingen zu bestreiten hat. Nach den Partien gegen den Aufstiegsmitfavoriten FV Löchgau (2:2) und dem 2:0 über den TV Oeffingen, der im Verbandspokal den SV Leonberg/Eltingen und die SKV Rutesheim eliminiert hatte, treten die Grün-Weißen an diesem Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Öhringen an. „Eine schwierigere Aufgabe gibt es derzeit kaum“, stellt sich TSV-Trainer Markus Koch auf eine große Herausforderung beim Zweiten ein.