Fußball Landesliga TSV Heimerdingen stolpert gegen die SU Neckarsulm
Gegen die Sport-Union Neckarsulm verliert der TSV Heimerdingen mit 1:2 – und am Sonntag kommt der ungeschlagene Spitzenreiter SKV Rutesheim an die Weissacher Straße.
„Die Gefahr ist, dass irgendwann der Knoten bei Neckarsulm platzt, hoffentlich nicht am Mittwoch gegen uns“, hatte Heimerdingens Trainer Markus Koch vor der Sport-Union gewarnt. Zu Recht, Neckarsulm hat nach vier Niederlagen in Folge den TSV auf dessen Geläuf geschlagen.