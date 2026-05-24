Fußball-Landesliga: TSV Köngen bleibt dran an Tabellenspitze, FV Neuhausen schwächelt weiter

An der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga bleibt zunächst alles, wie es ist. Die Mannschaften des Spitzentrios TSV Ehningen, TSV Köngen und TSV Bernhausen gewannen jeweils knapp – wodurch die Köngener zumindest Relegationsplatz zwei verteidigten und an Ehningen dran bleiben. Dem FV Neuhausen scheint derweil die Luft auszugehen.

TSVgg Plattenhardt – TSV Köngen 0:1

Für die Plattenhardter ist das Thema Klassenverbleib mit der Niederlage praktisch erledigt, die Köngener aber bleiben an der Tabellenspitze voll im Rennen. Sie waren spielüberlegen, verteidigten gut, vergaben aber viele gute Chancen. Aber einen Treffer erzielten sie: Nikita Jason Hindennach, der nach einer halben Stunde eingewechselt wurde und später verletzt wieder vom Platz musste, traf in der 51. Minute nach einem sehenswerten Spielzug.

TSV Köngen: Vogelmann; Durst, Panne (78. Intemperante), Herz, Schadt (66. Vrljicak), Kimi Hindennach (81. Rüttinger), Lander, Brück, Corbisiero (30. Nikita Jason Hindennach/84. Schäberle), Dobler, Kögler.

SV Waldhausen – FV Neuhausen3:0

Nach den Siegen gegen den GSV Maichingen (3:0) und bei VfL Sindelfingen (5:1) sah es so gut aus – nach nun aber zwei Niederlagen in Folge sind die Neuhausener immer noch nicht durch und sie werden froh sein, wenn sie die Saison irgendwie mit den Klassenverbleib abhaken können. Riesig ist die Gefahr allerdings nicht mehr. In Waldhausen lag der FVN nach knapp 40 Minuten und Treffern von Jeffrey Janik und Michael Schiele mit 0:2 zurück, nach dem Wechsel kassierten sie noch ein Tor von Tim Eckstein (73.) und trafen selbst nicht – obwohl am Ende die alten Haudegen Coach Ugur Yilmaz und Josip Colic auf dem Platz standen.

FV Neuhausen: Rudnicki; Potsolidis, Plattenhardt, Andretti, Weckerle (69. Yilmaz), Wanner, Güth (82. Memic), Herzog, Govorusic, Fickeisen (88. Colic), Fritz (66. Arslan).