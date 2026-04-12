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  6. TSV Köngen hat noch einen Punkt Vorsprung

Fußball – Landesliga TSV Köngen hat noch einen Punkt Vorsprung

Fußball – Landesliga: TSV Köngen hat noch einen Punkt Vorsprung
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Foto: /oh

Der Tabellenführer spielt gegen den TV Echterdingen 2:2, FV Neuhausen schafft wichtigen 3:1-Sieg.

Wenn man zwei Mal hinten liegt und den Treffer zum 2:2 kurz vor Schluss erzielt, muss man froh sein über einen Punkt. Aber der Vorsprung des TSV Köngen an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga ist nach dem Remis gegen das Keller-Team TV Echterdingen auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Der FV Neuhausen feierte derweil im Duell zweier gefährdeter Teams ein 3:1 gegen den TSV Plattenhardt. „Wenn man auf die Tabelle schaut, tut das gut“, sagte der sportliche Leiter Sascha Madeo. Der FVN bleibt zwar Elfter, hat aber verhindert, dass die Plattenhardter (Relegationsrang 13) vorbeigezogen sind.

 

TSV Köngen – TV Echterdingen 2:2

Die Köngener dominierten, aber liefen den Rest der ersten Hälfte dem Echterdinger 1:0 durch Caglar Celiktas aus der 11. Minute hinterher. Der zweite Durchgang begann für sie gut durch das 1:1 von Toni Panne (48.). Doch erneut Celiktas brachte den TVE in Führung. Dem Tabellenkrösus blieben noch neun Minuten regulärer Spielzeit – Lennart Leander traf schließlich in der 89. Minute zum 2:2. Da der TSGV Waldstetten mit 3:2 beim SV Böblingen gewann, rückte der Zweite punktemäßig mit jetzt 42 Zählern nah heran.

TSV Köngen: Köstle; Durst, Vrljiac, Panne (75. Nikita Jason Hindennach), Schlotterbeck, Herz, Hiller, Kimi Hindennach (81. Intemperante), Lander, Brück, Corbisiero (60. Prinz).

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TSV Plattenhardt – FV Neuhausen1:3

„Das war verdammt wichtig. Die Anspannung war groß, aber am Ende war der Jubel riesig“, fasste Neuhausens Funktionär Madeo zusammen. Die erste Hälfte war umkämpft und ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten, aber keinen Toren. Als David Govorusic nach einem sehenswerten Spielzug in der 55. Minute zum 1:0 für die Neuhausener traf, war das verdient. Das 2:0 in der 69. Minute durch Markus Fickeisen brachte etwas Sicherheit, zumal hinten Torhüter Krystian Rudnicki einige Male glänzte. Aber es wurde noch mal eng, nachdem die Neuhausener das vermeintliche 3:0 erzielt hatten, der Treffer aufgrund einer Abseitsstellung aber nicht anerkannt wurde und im direkten Anschluss Aristidis Perhandidis zum 1:2 verkürzte. Doch Fabio Andretti machte in der Nachspielzeit alles klar.

FV Neuhausen: Rudnicki; Potsolidis, Plattenhardt, Denzinger, Gerxhaliu, Mozer, Güth (82. Andretti), Herzog, Govorusic (68. Weckerle), Fickeisen (86. Wanner), Schenk (90.+1 Stickel).

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