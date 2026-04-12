Fußball – Landesliga TSV Köngen hat noch einen Punkt Vorsprung
Der Tabellenführer spielt gegen den TV Echterdingen 2:2, FV Neuhausen schafft wichtigen 3:1-Sieg.
Der Tabellenführer spielt gegen den TV Echterdingen 2:2, FV Neuhausen schafft wichtigen 3:1-Sieg.
Wenn man zwei Mal hinten liegt und den Treffer zum 2:2 kurz vor Schluss erzielt, muss man froh sein über einen Punkt. Aber der Vorsprung des TSV Köngen an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga ist nach dem Remis gegen das Keller-Team TV Echterdingen auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Der FV Neuhausen feierte derweil im Duell zweier gefährdeter Teams ein 3:1 gegen den TSV Plattenhardt. „Wenn man auf die Tabelle schaut, tut das gut“, sagte der sportliche Leiter Sascha Madeo. Der FVN bleibt zwar Elfter, hat aber verhindert, dass die Plattenhardter (Relegationsrang 13) vorbeigezogen sind.