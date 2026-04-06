Fußball – Landesliga TSV Köngen meldet sich mit Derbysieg zurück
Die Fußballer des Landesliga-Tabellenführers TSV Köngen gewinnen das Derby beim FV Neuhausen mit 2:0 und verschaffen sich wieder etwas Luft an der Spitze.
Die Fußballer des Landesliga-Tabellenführers TSV Köngen gewinnen das Derby beim FV Neuhausen mit 2:0 und verschaffen sich wieder etwas Luft an der Spitze.
Erleichterung pur herrschte bei den Fußballern des TSV Köngen: Nach zuletzt drei Niederlagen aus vier Spielen meldete sich der Landesliga-Spitzenreiter mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg beim FV Neuhausen zurück – und feierte den Erfolg mit einem ausgelassenen Derbysieger-Tanz. Während die Köngener so ein schönes Osterfest feierten, musste der sonst starke FVN-Keeper Krystian Rudnicki gleich zweimal ins eigene Netz greifen – allerdings nicht nach Ostereiern, sondern nach dem Ball.