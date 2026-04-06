Fußball – Landesliga: TSV Köngen meldet sich mit Derbysieg zurück

Erleichterung pur herrschte bei den Fußballern des TSV Köngen: Nach zuletzt drei Niederlagen aus vier Spielen meldete sich der Landesliga-Spitzenreiter mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg beim FV Neuhausen zurück – und feierte den Erfolg mit einem ausgelassenen Derbysieger-Tanz. Während die Köngener so ein schönes Osterfest feierten, musste der sonst starke FVN-Keeper Krystian Rudnicki gleich zweimal ins eigene Netz greifen – allerdings nicht nach Ostereiern, sondern nach dem Ball.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Landesliga Unterschiedliche Ziele, ein Derby: FV Neuhausen empfängt den TSV Köngen Der Spitzenreiter TSV Köngen gastiert am Ostersonntag im Fußball-Landesliga-Derby beim FV Neuhausen. Die beiden Trainer erwarten ein intensives und spannendes Duell. Köngen baut Vorsprung an der Spitze aus Durch den Auswärtserfolg in Neuhausen bauten die Köngener ihre Tabellenführung auf einen Fünf-Punkte-Vorsprung aus, da Verfolger 1. FC Eislingen beim SV Waldhausen nur ein 4:4-Remis holte. Seit dem 5. Spieltag steht der Aufsteiger Köngen ununterbrochen an der Spitze. „Wir haben den Kampf angenommen und uns vorgenommen, dieses Mal nicht in Schönheit zu sterben, sondern einfach den Sieg zu holen – gerade weil wir zuletzt keine gute Phase hatten“, sagte ein zufriedener Köngener Spielertrainer Domenic Brück.

Auf der Neuhausener Seite herrschte dagegen Enttäuschung. „Es war ein schlechtes Spiel von beiden Seiten und von außen nicht schön anzusehen. Wir stecken im Abstiegskampf und hätten noch bissiger in den Zweikämpfen sein sowie noch mehr investieren müssen“, betonte FVN-Coach Ugur Yilmaz. Für die Neuhausener blieb die Situation auf Platz elf – zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz – zwar unverändert, die Luft wird allmählich aber dünner.

Die zahlreichen Zuschauer, die sich trotz Ostern das Derby nicht entgehen lassen wollten, bekamen in der ersten Hälfte zunächst ein chancenarmes Spiel zu sehen. Die erste richtige Torchance der Köngener in der 28. Minute war dann aber drin: Nach einem schönen Steckpass von Max Schlotterbeck hatte Toni Panne freie Bahn und spitzelte den Ball am herauslaufenden Neuhausener Keeper Rudnicki vorbei zur 1:0-Führung. „Wir waren in der ersten Hälfte sehr effizient. Die Neuhausener hatten viele Standardsituationen, die eine Gefahr darstellten“, resümierte TSV-Spielertrainer Brück. Die Standards des FVN blieben jedoch allesamt zu harmlos.

Neuhausen vergibt Foulelfmeter

Nach der Pause wurde das Spiel zunehmend besser – und auch die Neuhausener entwickelten mehr Zug zum gegnerischen Tor. Zunächst scheiterte Köngens Panne aus 20 Metern an Keeper Rudnicki (47.), auf der anderen Seite traf FVN-Stürmer Markus Fickeisen nach einem guten Spielzug den Ball im Strafraum nicht richtig. In dieser kleineren Druckphase der Neuhausener waren es jedoch wieder die Köngener, die im Angriff konsequenter nach vorne spielten. In der 52. Minute erzielte Schlotterbeck, der an fast allen gefährlichen Torraumszenen beteiligt war, mit einem satten Schuss das 2:0.

Viel Kampf im Mittelfeld. Foto: Robin Kern

Die Partie schien nun entschieden, doch fast wären die Neuhausener noch einmal herangekommen: FVN-Spieler Asdren Gerxhaliu wurde kurz darauf im Strafraum gestoppt und bekam einen Foulelfmeter zugesprochen. Der Gefoulte trat selbst an, scheiterte jedoch am Köngener Torwart Fynn Köstle (61.). „Wenn uns da der Anschlusstreffer gelingt, wäre die Partie vielleicht noch einmal spannend geworden“, haderte FVN-Coach Yilmaz. Bis zum Schlusspfiff waren die Neuhausener bemüht, die drohende Niederlage abzuwenden, bissen sich aber an der gut organisierten TSV-Abwehr die Zähne aus. In den letzten zehn Minuten verpassten die Köngener einen höheren Sieg: Schlotterbeck scheiterte zweimal am FVN-Keeper Rudnicki – und der eingewechselte Noah Schadt vergab zudem in der 88. Minute einen Foulelfmeter nach Notbremse von Marko Brekalo an Simon Prinz.

Effiziente Köngener

„In Hälfte zwei haben wir den Rückenwind mitgenommen und verdient gewonnen. Unterm Strich sind die Neuhausener mit dem 2:0 noch gut bedient. Wir müssen den Fokus in den restlichen Partien nun auf uns legen und dann schauen wir, was am Ende dabei herauskommt“, sagte Köngens Spielertrainer Brück. Während die Köngener den Blick entspannt auf die Tabelle richten können, stehen für die Neuhausener richtungsweisende Wochen im Kampf gegen den Abstieg bevor.

FV Neuhausen: Rudnicki – Potsolidis, Denzinger, Fritz (74. Weckerle), Herzog (67. Schenk) – Plattenhardt, Memic (53. Mozer), D’Aleo (67. Andretti), Gerxhaliu (80. Brekalo) – Güth, Fickeisen.

TSV Köngen: Köstle – Rüttinger, Herz, Lander, Dobler – Brück (81. Durst), Hiller (69. Schadt), Vrljicak, Schlotterbeck, Corbisiero (46. Prinz) – Panne (64. Hindennach).

Schiedsrichter: Hannes Richter (Leonberg).

Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Panne (28.), 0:2 Schlotterbeck (52.).

Rote Karte: Brekalo (88./FVN/Notbremse).

Beste Spieler: Gerxhaliu, Rudnicki, Denzinger / Schlotterbeck, Rüttinger, Brück.