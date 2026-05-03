Fußball – Landesliga TSV Köngen verliert den Anschluss nach oben
Trotz guter Möglichkeiten unterliegen die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen beim SV Böblingen mit 0:1 und verlieren den Anschluss nach oben.
Trotz guter Möglichkeiten unterliegen die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen beim SV Böblingen mit 0:1 und verlieren den Anschluss nach oben.
Für die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen war es nicht einfach, wieder in die Normalität zu finden. Nachdem der sportliche Leiter Thomas Köhrer überraschend verstorben und die Partie gegen den TSGV Waldstetten abgesagt worden war, mussten die Köngener nun wieder auf den Platz zurückkehren. Das taten sie zwar engagiert, am Ende blieb ihnen trotz einiger guter Chancen ein Treffer verwehrt – und so verloren die TSV-Kicker die Begegnung beim Neunten SV Böblingen mit 0:1 (0:1). In der Tabelle rangieren die Köngener auf Platz fünf und haben nun drei Punkte Rückstand auf den Zweiten Waldstetten.