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  6. TSV Köngen verliert den Anschluss nach oben

Fußball – Landesliga TSV Köngen verliert den Anschluss nach oben

Fußball – Landesliga: TSV Köngen verliert den Anschluss nach oben
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Die Köngener Kicker verlieren beim Neunten SV Böblingen knapp mit 0:1. Foto: oh

Trotz guter Möglichkeiten unterliegen die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen beim SV Böblingen mit 0:1 und verlieren den Anschluss nach oben.

Für die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen war es nicht einfach, wieder in die Normalität zu finden. Nachdem der sportliche Leiter Thomas Köhrer überraschend verstorben und die Partie gegen den TSGV Waldstetten abgesagt worden war, mussten die Köngener nun wieder auf den Platz zurückkehren. Das taten sie zwar engagiert, am Ende blieb ihnen trotz einiger guter Chancen ein Treffer verwehrt – und so verloren die TSV-Kicker die Begegnung beim Neunten SV Böblingen mit 0:1 (0:1). In der Tabelle rangieren die Köngener auf Platz fünf und haben nun drei Punkte Rückstand auf den Zweiten Waldstetten.

 

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Köngener drücken auf den Ausgleich

Der Start verlief für die Köngener alles andere als gelungen: Die Böblinger bestimmten zunächst die Partie und kamen durch Felix Widmann in der 7. Minute zur ersten guten Torchance, die Köngens Torhüter Fynn Köstle aber sicher parierte. Erst nach rund 20 Minuten fanden die Gäste besser ins Spiel. Ein Schuss von Köngens spielendem Co-Trainer Yannik Kögler, der nach seiner Verletzung wieder mit dabei war, ging jedoch deutlich über das Tor. In der Folge waren die Köngener zunehmend am Drücker und erspielten sich durch Max Schlotterbeck mehrere gute Möglichkeiten. Dennoch lagen die Böblinger auf einmal in Front: Alban Dodoli traf in der 38. Minute per Flugkopfball zum 1:0. Die Führung war zur Pause durchaus schmeichelhaft, da die Köngener ihre Chancen nicht nutzen konnten – Schlotterbeck scheiterte kurz vor dem Pausenpfiff aus kurzer Distanz am Böblinger Keeper Maurice Zivny.

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In Hälfte zwei passiert nichts mehr

In der zweiten Hälfte passierte dann nicht mehr allzu viel. Die Köngener bemühten sich um den Ausgleich und hatten mehr Spielanteile, doch der stark parierende Zivny war immer wieder zur Stelle – etwa bei einem Versuch von Kögler in der 55. Minute. Böblingen beschränkte sich weitgehend auf Entlastungsangriffe, ohne dabei noch einmal zwingend zu werden. So blieb es beim knappen 1:0-Erfolg für Böblingen, während die Köngener trotz einer engagierten Leistung ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.

TSV Köngen: Köstle; Hindennach (63. Schadt), Durst (86. Zimmermann), Lander, Schlotterbeck, Herz, Hiller, Brück, Rüttinger, Kögler, Panne (69. Prinz).

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