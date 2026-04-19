Fußball – Landesliga: TSV Köngen verliert die Tabellenführung

Es läuft derzeit nicht ganz so rund bei den Landesliga-Fußballern des TSV Köngen. Die Köngener unterlagen im Topspiel beim Vierten TSV Ehningen mit 3:6 (1:2) und rutschten erstmals wieder auf Platz zwei ab.

Der bisherige Verfolger TSGV Waldstetten erledigte durch den 4:0-Erfolg gegen das Schlusslicht FV Sontheim/Brenz seine Hausaufgaben – und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf die Köngener. Auf Platz drei rangiert der TSV Bernhausen mit 43 Punkten – punktgleich mit Köngen. Aus den vergangenen fünf Spielen holten die Köngener damit lediglich einen Sieg und ein Remis.

Torfestival nach der Pause

Die Ehninger starteten besser in die Partie und gingen in der 14. Minute durch Tino Dannecker mit 1:0 in Führung. Köngen schaffte es zwar, eine Minute später durch Michele Corbisiero auszugleichen, kassierte aber kurz vor der Pause (38. Minute) noch das 1:2 durch Ehningens Marcel Berberoglu. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein wildes Spiel: Erst erhöhte Lars Jäger für Ehningen auf 3:1, dann gelang den Köngenern durch Noah Schadt der Anschlusstreffer (55.). In der Schlussphase behielten die Ehninger jedoch die Nerven und erzielten durch Berberoglu noch zwei Treffer. Da half den Köngenern auch das Tor von Simon Prinz in der 88. Minute nicht mehr.

TSV Köngen: Vogelmann, Vrljicak (46. Schadt), Panne (75. Zimmermann), Schlotterbeck, Herz, Hiller, Hindennach, Lander (62. Durst), Brück, Corbisiero (62. Prinz), Rüttinger (79. Kögler).