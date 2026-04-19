Fußball – Landesliga TSV Köngen verliert die Tabellenführung
Die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen unterliegen beim TSV Ehningen mit 3:6 und rutschen nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen auf Rang zwei ab.
Die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen unterliegen beim TSV Ehningen mit 3:6 und rutschen nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen auf Rang zwei ab.
Es läuft derzeit nicht ganz so rund bei den Landesliga-Fußballern des TSV Köngen. Die Köngener unterlagen im Topspiel beim Vierten TSV Ehningen mit 3:6 (1:2) und rutschten erstmals wieder auf Platz zwei ab.