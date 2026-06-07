Fußball-Landesliga TSV Plattenhardt schläfrig nach der Pause – drei Gegentore binnen vier Minuten
Der bereits abgestiegene TSV Plattenhardt kommt nach der Pause aus dem Tritt und verliert in Eislingen klar mit 5:2.
Der bereits abgestiegene TSV Plattenhardt kommt nach der Pause aus dem Tritt und verliert in Eislingen klar mit 5:2.
Mit der 18. Niederlage im 30. Spiel ist für den Auf- und wieder Absteiger TSV Plattenhardt die Runde in der Fußball-Landesliga geendet. Mit 2:5 verlor die Mannschaft des gelb-rot-gesperrten Spielertrainers Pierre Eiberger beim 1. FC Eislingen.