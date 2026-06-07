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  6. TSV Plattenhardt schläfrig nach der Pause – drei Gegentore binnen vier Minuten

Fußball-Landesliga TSV Plattenhardt schläfrig nach der Pause – drei Gegentore binnen vier Minuten

Fußball-Landesliga: TSV Plattenhardt schläfrig nach der Pause – drei Gegentore binnen vier Minuten
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Plattenhardts Tobias Hornung (rechts) erzielte einen Treffer. Foto: Günter Bergmann

Der bereits abgestiegene TSV Plattenhardt kommt nach der Pause aus dem Tritt und verliert in Eislingen klar mit 5:2.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Mit der 18. Niederlage im 30. Spiel ist für den Auf- und wieder Absteiger TSV Plattenhardt die Runde in der Fußball-Landesliga geendet. Mit 2:5 verlor die Mannschaft des gelb-rot-gesperrten Spielertrainers Pierre Eiberger beim 1. FC Eislingen.

 

„Bis zur Pause haben wir ordentlich mitgehalten, hätten gar mit einer Führung in die Pause gehen können“, sagt Plattenhardts Abteilungsleiter Sascha Krammer. Jedoch vergab Tobias Hornung zwei Hochkaräter. Besser machte es der Mittelfeldspieler in der 39. Minute. Von der Mittellinie aus rannte er gleich drei Akteuren davon und vollendete aus 16 Metern zum 1:1. Zuvor hatte Robin Pauen die Platzherren in Führung gebracht.

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Bei den Gästen, die neben Eiberger auf weitere Stammkräfte wie Ekrem Servi, Aristidis Perhanidis, Fabijan Krpan und Danijel Zugac verzichten mussten, folgte nach der Pause aber das böse Erwachen. Pauen, Max-Julian Hölzli und Aykut Durna – letztlich bester Liga-Schütze mit 29 Toren – erhöhten binnen vier Minuten auf 4:1 für Eislingen. „Da waren wir schläfrig, deshalb hat es dreimal eingeschlagen und wir hatten anschließend nichts mehr entgegenzusetzen“, berichtet Krammer. Der eingewechselte Othniel Boketsu verkürzte nur noch auf 2:4, Salih Egrlic stellte den Endstand her.

Auch wenn es alles andere als ein erfolgreiches Jahr in der Landesliga war, habe es dennoch Spaß gemacht. Und der Fußballchef Krammer schaut kämpferisch nach vorne: „Es gilt nun, in der nächsten Saison wieder auf Punktejagd zu gehen, um schnellstmöglich in die Liga zurückzukehren.“

Plattenhardts Spieler des Spiels

Tobias Hornung (Nominierung 3) überzeugte durch seine Schnelligkeit und war an vielen Offensivgelegenheiten der Plattenhardter beteiligt. Zugegeben, zweimal scheiterte er aussichtsreich, doch beim dritten Versuch hat er getroffen.

1. FC Eislingen:Kuhn – Köse, Reichert, Leonhardt (60. Cseri), Allmendinger – Gromer (60. Hodzic), Öztürk, Arngold, Hölzli (60. Trebuth) – Durna (60. Egrlic), Pauen (60. Mandir).

TSV Plattenhardt: Mylonas – Gyselincks, Markovic, Göcer, Grun – Rippler, Blazek, Gruber (58. Dieringer), Hornung – Hörz, Moll (58. Boketsu).

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