Mit einem 4:2-Sieg in Geislingen festigen die Fußballer des TSV Weilimdorf ihren ersten Tabellenplatz. Nach einem holprigen Start des Titelanwärters dreht vor allem ein Spieler auf.

Franz Stettmer 27.04.2025 - 13:26 Uhr

Würde allein die Auswärtstabelle zählen, dann könnten sie schon jetzt den Meistersekt in den Kühlschrank stellen. Aber auch so ist der nächste wichtige Schritt in Richtung des großen Ziels Aufstieg getan: Mit einem 4:2-Sieg beim SC Geislingen haben die Fußballer des TSV Weilimdorf am Wochenende ihre Spitzenposition in der Staffel 2 der Landesliga untermauert. „Dort gewinnt man nicht so leicht. Wir sind froh, dass wir diese Hürde nun weg haben“, bilanziert der Trainer Manuel Fischer, in dessen Mannschaft vor allem ein Spieler einen Glanztag erwischte.