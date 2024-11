In einem packenden und teils hitzigen Gipfelduell siegen die Weilimdorfer in Waldhausen mit 3:2. Für den Trainer Manuel Fischer egal, dass er selbst am Rand eines Platzverweises steht.

Dominik Grill 24.11.2024 - 20:38 Uhr

Die Landesliga-Fußballer des TSV Weilimdorf haben am letzten Hinrunden-Spieltag ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. In einem denkwürdigen Spitzenspiel erkämpften sie sich beim SV Waldhausen einen 3:2-Sieg und entrissen ihrem Gegner damit die Tabellenführung. Die Entscheidung über die Herbstmeisterschaft ist allerdings vertagt. Jene liegt nun in den Händen des JC Donzdorf, dessen Partie gegen das Schlusslicht SV Rohrau wegen schneebedingter Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde.