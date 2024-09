Die Nord-Stuttgarter bauen ihren starken Start mit einem 3:0-Sieg in Maichingen aus. Ein Startelf-Debütant dieser Saison wird mit drei Torbeteiligungen zum großen Matchwinner.

Franz Stettmer 22.09.2024 - 20:52 Uhr

Wohl dem, der solche Optionen von der Bank hat. Im bisherigen Saisonverlauf war Terry Offei ein jedes Mal nur die Jokerrolle geblieben. An diesem Sonntag durfte der 25-Jährige zum ersten Mal von Beginn an ran. Und wie! Das Ergebnis: zwei Tore selbst erzielt, eines vorbereitet. Damit war er beim 3:0-Sieg der Landesliga-Fußballer des TSV Weilimdorf in Maichingen der große Matchwinner – dies mit einem Nebeneffekt. In der Tabelle stehen die Nord-Stuttgarter nun wieder auf Platz eins.