Beim 5:0-Sieg der Stuttgarter in Neuhausen dreht vor allem ein Spieler auf. Zwei andere treffen doppelt, wonach ein Plan für diese Saison schon jetzt aufgegangen ist.

Franz Stettmer 25.08.2024 - 20:35 Uhr

Der Plan scheint aufzugehen. Und wie! Nach dem bösen Fehlstart der vergangenen Saison diesmal anders aus den Blöcken kommen – so hatte die erste Vorgabe bei den Landesliga-Fußballern des TSV Weilimdorf gelautet. Das Zwischenergebnis nach zwei Spieltagen: zwei Siege, 7:0 Tore, Tabellenführung. „Die interessiert uns zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, sondern frühestens nach zehn Spieltagen“, sagt der Trainer Manuel Fischer zwar. Doch klar ist für ihn nach einem 5:0-Schützenfest an diesem Sonntag beim Aufsteiger FV Neuhausen allemal: „In der Summe war das ein Schritt in die richtige Richtung.“