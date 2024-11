Die Nord-Stuttgarter verkürzen mit einem 4:0-Sieg gegen den TSGV Waldstetten den Abstand zur Tabellenspitze auf einen Punkt. Und das, obwohl ihr bislang bester Torschütze fehlt.

Harald Landwehr 10.11.2024 - 20:16 Uhr

Seit der 1:5-Packung im Gipfeltreffen in Donzdorf Anfang Oktober hat der TSV Weilimdorf in der Fußball-Landesliga nicht mehr verloren. Mit dem 4:0-Erfolg an diesem Sonntag gegen den TSGV Waldstetten haben die Nord-Stuttgarter danach 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Damit liegen sie nur noch einen Zähler hinter dem Spitzenduo Waldhausen und Donzdorf und sind der große Gewinner des aktuellen Spieltags. Für den Trainer Manuel Fischer ist allerdings etwas anderes wichtiger als der derzeitige Tabellenstand: „Mich interessiert die Gesamtentwicklung meiner Mannschaft. Vor einem Jahr standen wir nach 13 Spielen bei 18 Punkten, jetzt haben wir 30 und spielen zudem einen wesentlich dominanteren Fußball als vor zwölf Monaten“, sagt der frühere Profi des VfB Stuttgart.