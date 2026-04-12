Fußball-Landesliga: TV Echterdingen Der Favoritenschreck hadert mit dem Remis
Der TV Echterdingen trotzt dem Spitzenreiter TSV Köngen ein 2:2 ab. Wieso Trainer Heisig das Ergebnis dennoch als „bitter“ empfindet.
Der TV Echterdingen trotzt dem Spitzenreiter TSV Köngen ein 2:2 ab. Wieso Trainer Heisig das Ergebnis dennoch als „bitter“ empfindet.
Sie haben es schon wieder getan: Der TV Echterdingen bleibt in der Rückrunde der Fußball-Landesliga der Favoritenschreck. Diesmal stellte der Tabellenzwölfte dem TSV Köngen ein Bein und trotzte dem Spitzenreiter beim 2:2 einen Punkt ab. Die Freude bei den abstiegsbedrohten Echterdingern war aber gedämpft: „Wir waren nah dran am Sieg, deshalb schmerzt es noch ein bisschen“, sagt der Trainer Daniel Heisig. Auf der anderen Seite war die Freude über den späten Ausgleich in der 89. Minute groß. „Ich glaube, diese Reaktion hat gezeigt, wie glücklich sie sind, und ist auch ein Kompliment an meine Mannschaft“, sagt Heisig.