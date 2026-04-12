Sie haben es schon wieder getan: Der TV Echterdingen bleibt in der Rückrunde der Fußball-Landesliga der Favoritenschreck. Diesmal stellte der Tabellenzwölfte dem TSV Köngen ein Bein und trotzte dem Spitzenreiter beim 2:2 einen Punkt ab. Die Freude bei den abstiegsbedrohten Echterdingern war aber gedämpft: „Wir waren nah dran am Sieg, deshalb schmerzt es noch ein bisschen“, sagt der Trainer Daniel Heisig. Auf der anderen Seite war die Freude über den späten Ausgleich in der 89. Minute groß. „Ich glaube, diese Reaktion hat gezeigt, wie glücklich sie sind, und ist auch ein Kompliment an meine Mannschaft“, sagt Heisig.

Auf dem schwierig zu bespielenden Platz machten die Echterdinger abermals eine gute Partie. Angreifer Caglar Celiktas brachte die Gäste mit einem Schuss aus der Drehung mit 1:0 in Führung. Während sich die Gastgeber schwer taten, klare Chancen herauszuspielen, hatte Torjäger Celiktas kurz vor der Halbzeit die Möglichkeit zum 2:0. Sein Schuss landete jedoch nur an der Latte.

Die vergebene Möglichkeit rächte sich prompt: Kurz nach dem Seitenwechsel traf Köngens Toni Panne zum Ausgleich. Aus einem eigenen Angriff heraus wurden die Echterdinger mit einem weit geschlagenen Ball ausgekontert. Torhüter Jannis Duplys, der anstelle des privat verhinderten Stammtorhüters Marko Gaspar zwischen den Pfosten stand, stürmte heraus und verlor einen Pressschlag. Der Ball landete bei Panne, der anschließend nur noch ins leere Tor schieben musste ( 48. Minute). In der Folge waren die Köngener zwar die spielbestimmende Mannschaft, ließen jedoch die nötige Zielstrebigkeit im Abschluss vermissen. Stattdessen schlugen erneut die Echterdinger eiskalt zu. Abermals war es Celiktas, der mit einer starken Einzelaktion für den Verbandsliga-Absteiger traf. Diesmal nahm der 35-Jährige in der 82. Minute eine Hereingabe von der linken Seite volley.

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Doch Köngen bewies Moral und glich nach einem Eckball in der 89. Minute durch Lennart Lander erneut aus. „Wenn du zweimal gegen den Tabellenführer führst, in der 82. Minute selber triffst und trotzdem nur Unentschieden spielst, fühlt sich das schon bitter an“, sagt Heisig.

Köngens Spielertrainer Dominic Brück zeigte sich ebenfalls nicht restlos zufrieden: „Ich denke, Echterdingen kann mit dem Unentschieden eher leben als wir, insbesondere nach unserem Auftritt in der zweiten Hälfte. Da hat man gemerkt, welches Team oben steht.“ Was ihn dennoch erleichtert, ist, dass sein Team ein enges Spiel nicht völlig aus der Hand gab. „Das war jetzt auch einfach wichtig für uns als Team“, sagt Brück, dessen Pendel zuletzt oftmals gegen sein Team ausgeschlagen sei.

Echterdingens „Spieler des Spiels“

Caglar Celiktas (Nominierungen: 2). War mit zwei Treffern und einem Lattenschuss der auffälligste Echterdinger. Die Art und Weise seiner Tore zeugt von seiner individuellen Qualität. War zudem gegen den Ball ebenfalls präsent.

TSV Köngen: Köstle – Durst, Herz, Brück, Lander – Kimi Hindennach (81. Intemperante), Schlotterbeck, Hiller, Vrilijack – Panne (75. Nikita Hindennach), Corbisiero (60. Antonio).

TV Echterdingen: Duplys – Milotinovic, Kuhn, Heinrich – Schmidt, Deutsche (79. Herderich) – Perraccio, Oguz (72. Kalchschmidt) – Dölker (57. Ajvazi), Celiktas (83. Biemel), Handanagic (89. Theobaldt).