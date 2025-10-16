Nach dem Rücktritt von Valentin Haug wird am Sonntag Predrag Sarajlic als Interimstrainer des Fußball-Landesligisten TV Echterdingen an der Seitenlinie stehen. Für den bisherigen Co-Trainer ist das Kellerduell beim MTV Stuttgart (15 Uhr) eine erste Bewährungsprobe, die angesichts der Tabellensituation beider Vereine große Brisanz mit sich bringt. Im Gespräch äußert sich der ehemalige Oberliga-Stürmer (Sandhausen, SGV Freiberg, Stuttgarter Kickers II) über die aktuelle Lage und seine eigenen Ambitionen. Zudem erzählt der 46-Jährige, der im Sommer des vergangenen Jahres zu den Echterdingern gewechselt ist, von seinen Anfängen beim VfB Stuttgart.