Oeffingens Landesliga-Fußballer erwarten am Sonntag den Aufsteiger SG Weinstadt – und wollen daheim den nächsten Dreier einfahren.

Eva Herschmann 25.04.2025 - 13:00 Uhr

Es war ein beeindruckender Auftritt in der Fremde. Nach dem 4:1-Erfolg bei der SpVgg Satteldorf am vergangenen Spieltag, empfängt der Fußball-Landesligist TV Oeffingen am Sonntag, 15 Uhr, die SG Weinstadt. Im Hinspiel im Oktober in Beutelsbach hatte der TVOe den bis dahin noch ungeschlagenen Aufsteiger überzeugend mit 4:1 besiegt.