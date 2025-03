Drei Tore von Faton Sylaj, je einen Treffer von Mardoche Benjamin Calemba und Maldin Ymeraj haben die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gebraucht, um beim GSV Pleidelsheim drei Punkte mitzunehmen. Solange die Oeffinger Angreifer öfter treffen, als TVOe-Torwart Kerim Redzepovic die Kugel aus seinem Netz fischen muss, meckert Trainer Rico Scheurich nicht. Zumal die Gäste am Sonntag eindringlich demonstriert haben, dass sie nicht nur Fußball spielen, sondern auch kämpfen können.

Der TVOe führt früh mit 2:0

Der schnelle Faton Sylaj hatte mit frühen Toren in der 6. und 11. Minute die Weichen eigentlich schon in Richtung Auswärtserfolg gestellt. So leicht gaben sich die robusten Gastgeber aus Pleidelsheim aber nicht geschlagen. Jan Schlipf (17. Minute) und Patrick Sirch (22.) trafen zum 2:2-Ausgleich. Und wieder brachte Faton Sylaj, mit dessen Tempo und Wille die Gegner nicht mithalten konnten, seine Mannschaft mit 3:2 in Führung (33.). Doch noch vor der Pause glich Tim Ranzinger erneut aus.

Die Kabinenpredigt des Trainers zeigt Wirkung

Ranzingers 3:3 in der 44. Minute war zugleich der Pausenstand, und Rico Scheurich reagierte – zunächst verbal. „Ich habe ihnen ganz klar gesagt, dass sie genauso eklig spielen müssen wie unser Gegner, und dass sie mit langen Bällen arbeiten sollen.“ Die Kabinenpredigt des Trainers zeigte nachhaltige Wirkung. Wie auch die Einwechslung von Maldin Ymeraj. Nach dem Seitenwechsel kämpften die Oeffinger um jeden Ball und Meter. „Ich wusste, wenn ich der Mannschaft etwas sage, setzt sie es um. So sind meine Spieler gepolt. Aber wie sie es gemacht haben, wie sie gefightet und sich gegenseitig gepusht haben, da muss ich sagen, dass wir den nächsten Schritt gemacht haben“, sagt der 38-Jährige zufrieden.

Am Ende lässt der TVOe nicht mehr viel zu

Denn hätte der TVOe weiter Fußball gespielt, wäre es ein Unentschieden geworden, oder das Spiel vielleicht sogar zugunsten des Gegners ausgegangen, meint Scheurich. So aber fielen die restlichen Tore im Spiel für die Oeffinger: Mardoche Benjamin Calemba erzielte das 4:3 (64.) und Maldin Ymeraj den 5:3-Endstand (83.). Sein Tor, erklärt Rico Scheurich, „machen in der Landesliga so nicht viele Spieler“. Vom GSV Pleidelsheim kam nicht mehr viel. „Wir haben halt auch fast nichts mehr zugelassen“, sagt der TVOe-Trainer. „Unser Ansatz wird immer sein, Fußball zu spielen, wir haben die Spieler und die Mannschaft dazu, aber jetzt haben wir gesehen, dass wir es auch anders können.“

TV Oeffingen: Redzepovic – Gorica, Bren, Calemba, Grau – Potocnik, Memaj (74. Hodzic), Rakic, Ahmeti, – Krajki (46. Ymeraj), Sylaj (78. Tsouloulis).