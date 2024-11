Die Landesliga-Fußballer des TVOe gewinnen bei der SKV Rutesheim mit 4:2 (2:1). Maldin Ymeraj und Faton Sylaj treffen je zweimal.

Eva Herschmann 10.11.2024 - 10:53 Uhr

Der Friseur von Rico Scheurich wird auch in dieser Woche umsonst warten. Der Oeffinger Trainer wird wieder nicht zum Haareschneiden kommen, denn die Siegesserie der Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen hat auch im sechsten Spiel hintereinander gehalten. Mit 4:2 (2:1) hat der Tabellenzweite am Samstag sein Auswärtsspiel beim Liga-Vierten SKV Rutesheim gewonnen – und das, obwohl die Platzherren nach dem Treffer von Joshua Schneider bereits in der zweiten Minute in Führung lagen.