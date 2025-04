Der TV Oeffingen verliert gegen den Landesliga-Spitzenreiter FSV Waiblingen mit 0:2 (0:0). Fabian Kolb trifft, Torwart Mario Peric hält für den FSV den Sieg fest.

Eva Herschmann 13.04.2025 - 19:54 Uhr

Rico Scheurich war restlos bedient. Nicht, weil die Oeffinger Landesliga-Fußballer am Sonntag gegen den Tabellenführer FSV Waiblingen verloren hatten, sondern wegen der Art und Weise. Denn sie hatten sich selbst durch Nachlässigkeiten um den Ertrag ihrer Leistung gebracht. Das 1:0 von Fabian Kolb per Kopf nach einer Ecke hatte den TVOe-Trainer maximal verärgert. „Wir waren über das gesamte Spiel gesehen die bessere Mannschaft. Und dann verlieren wir das Spiel mit einer so billigen Aktion. Mit diesem einem Tor haben sich die Jungs selber bestraft – und mich auch.“