Oeffingens Landesliga-Fußballer verlieren ihr Heimspiel gegen den GSV Pleidelsheim am Sonntag mit 1:3 (0:1). Kapitän Myrdon Gorica verschießt einen Foulelfmeter.

Eva Herschmann 02.09.2024 - 12:12 Uhr

Wer seine Chancen nicht nutzt, steht am Ende mit leeren Händen da. So erging es den Landesliga-Fußballern des TV Oeffingen am Sonntag gegen den GSV Pleidelsheim. Gelegenheiten hatte die Mannschaft um Trainer Rico Scheurich genug, doch außer dem Schuss von Leonis Memaj verfehlten alle Versuche das Ziel. Sogar vom Elfmeterpunkt trafen die Gastgeber nicht – und unterlagen daheim mit 1:3 (0:1).