Innenverteidiger Myrdon Gorica ist einer der dienstältesten Fußballer beim TV Oeffingen – und neuer Kapitän des Landesligisten.

Eva Herschmann 15.08.2024 - 13:13 Uhr

Seit acht Jahren, seit der Saison 2016/17, spielt Myrdon Gorica schon für den Fußball-Landesligisten TV Oeffingen. Nun ist der 27-jährige Innenverteidiger zum Kapitän ernannt worden. Was er sich von der Saison erhofft, und was sich unter dem neuen Trainer geändert hat, erzählt der Spielführer vor dem Ligaauftakt am Sonntag, 15 Uhr, daheim gegen den SV Breuningsweiler.