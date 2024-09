Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren am Freitag beim Tabellenführer und Nachbarn FSV Waiblingen mit 0:4 (0:2).

Eva Herschmann 28.09.2024 - 12:15 Uhr

Der Heimsieg für den FSV Waiblingen war verdient, wenn auch um ein, zwei Tore zu hoch. 4:0 (2:0) hat der Spitzenreiter der Fußball-Landesliga am Freitag gegen den TV Oeffingen gewonnen. Die Mannschaft um Trainer Rico Scheurich hatte sich nach Kräften gegen den Favoriten gewehrt. Doch es fehlte dem TVOe an der Effektivität im Abschluss, den die von Giuseppe Catizone angeleiteten Gastgeber an den Tag legten. „Wir hatten ein gutes Tempo drin und waren von Anfang an konzentriert“, sagte Waiblingens Erfolgscoach, der auch schon in Diensten des SV Fellbach stand.