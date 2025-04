Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen zittern sich am Sonntag zum 2:1-Heimsieg (2:0) über die SG Weinstadt – und klettern in der Tabelle auf Rang vier.

Eva Herschmann 27.04.2025 - 19:58 Uhr

Das Hinspiel gegen die SG Weinstadt im vergangenen Oktober auf dem Fußballplatz in Beutelsbach hatte der Fußball-Landesligist TV Oeffingen souverän mit 4:1 gewonnen. Die Torschützen damals waren Robin Slawig und Mardoche Benjamin Calemba, die jeweils zweimal trafen. Auch das Rückspiel am Sonntag auf dem Tennwengert ging an den TVOe – und beim 2:1 (2:0) waren wieder Slawig und Calemba für die Oeffinger erfolgreich. Doch das war es dann auch schon mit den Parallelen. Denn auf dem Tennwengert zitterten sich die Gastgeber zum Sieg gegen den Aufsteiger.