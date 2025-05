Die beiden Vereine können an diesem Spieltag alles klar machen. Parallel laufen die Planungen für die nächste Saison. Die Plattenhardter hoffen auf Verstärkung aus der Regionalliga.

Drei Spieltage noch, drei Matchbälle zum Meistertitel und Aufstieg. Das gilt sowohl für den TSV Weilimdorf in der Landesliga als auch den TSV Plattenhardt in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Nutzen beide gleich ihren ersten? Steigt schon an diesem Freitagabend beziehungsweise Sonntagnachmittag die jeweils große Party?