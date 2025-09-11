Fußball Landesliga: Vier Torhüter beim TSV Heimerdingen – das sorgt für Brisanz

Kurios, kurios. Auf dem Spielbericht der Partie TSG Öhringen gegen TSV Heimerdingen tauchen die Namen von Tom Kaczmarek und Adis Hamidovic als Ersatztorhüter auf dem Spielbericht auf. Im Testspiel gegen den TSV Rohr fanden sich als Torspieler auf der Bank erneut Kaczmarek sowie Maik Riesch. Im Kasten stand jeweils Routinier Lukas Emmrich.

Vier Goalies stehen in Emmrich (30), Kaczmarek (21), Riesch (28) und Hamidovic (21) im Kader des TSV Heimerdingen, womit er in der Landesliga garantiert ein Alleinstellungsmerkmal einnimmt – vier Mann für eine Position. Darin liegt gehörig Zündstoff, wenn man sich etwa an die WM 2006 erinnert, als Jens Lehmann Torwart-Titan Oliver Kahn vorgezogen worden war.

Trainer Markus Koch muss die Torhüter-Situation managen – er wehrt sich dagegen, eine feste Nummer eins auszurufen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Markus Koch, ein alter Hase im Trainergeschäft mit reichhaltiger Erfahrung, weiß welche Brisanz in dieser Konstellation steckt. „Diese Situation war so nicht geplant“, sagt der Cheftrainer des TSV, „vor der Saison war nicht klar, ob womöglich der eine oder andere gehen wird und ob Lukas Emmrich wieder fit wird.“ Der Senior ist gesundet, die drei anderen sind beim TSV geblieben. Das ist die Macht des Faktischen, und dass nun ein Quartett um einen freien Platz streitet. Ein Luxusproblem für Koch.

Luxusproblem beim TSV Heimerdingen

Luxus, weil der Coach einen intensiven Konkurrenzkampf vorfindet und er mit vier Torhütern im Training alle möglichen Spielformen üben lassen kann. Ein Problem, weil nur einer zwischen den Pfosten stehen wird, wenn es um Punkte geht und Koch die anderen drei einigermaßen bei der Stange halten muss. Denn der Coach ist kein Freund der Rotation im Kasten, sondern einer, der sich für eine dauerhafte Nummer eins ausspricht.

Tom Kaczmarek will geduldig auf seine Chance warten – vergangene Saison absolvierte er einige Partien in der Verbandsliga. Foto: Pressefoto Baumann

Offenbar nimmt Lukas Emmrich diese Position ein, der 30-Jährige hat alle drei Saisonspiele bislang absolviert und wird auch an diesem Sonntag (15 Uhr) beim Heimspiel gegen die SG Weinstadt aufs Feld laufen. Doch Koch wehrt sich, Emmrich als seine Nummer eins zu bezeichnen. „Ich habe mich nicht endgültig festgelegt“, betont er, „alle vier haben den berechtigten Anspruch, in der Landesliga im Tor zu stehen. Und man weiß nie, was im Laufe einer Saison passiert.“ Formulieren wir es also folgendermaßen: Lukas Emmrich ist derzeit die De-Facto-Nummer-eins beim TSV Heimerdingen.

„Ich will der Platzhirsch sein“, stellt Lukas Emmrich klar, „mir ist wichtig, regelmäßig zu spielen. So egoistisch darf man im Fußball schon sein.“ Die Situation mit drei Konkurrenten ist selbst für den 30-Jährigen Neuland. Um den Platz im Tor zu erobern, hat Emmrich nach seiner langen Verletzung noch mehr an sich gearbeitet, hat sich zu Extra-Übungen außerhalb des Trainings gezwungen und Überstunden im Fitnessstudio eingelegt – weil er überzeugt ist, dass „wir alle vier die Qualität besitzen, in der Landesliga zu spielen.“ Ihm sei klar gewesen, dass ihm selbst als langjährigem Stammtorhüter unter dem neuen Trainer Markus Koch keine Sonderkonditionen eingeräumt oder Treuepunkte verteilt würden.

Maik Riesch spielt sein vielen Jahren beim TSV Heimerdingen – der 28-Jährige ist mit der aktuellen Situation nicht ganz glücklich. Foto: Pressefoto Baumann

Der Coach hat dem Routinier das Vertrauen gegeben, im vorletzten Training vor dem Rundenstart teilte er Emmrich seine Entscheidung mit, nachdem er zuvor mit seinen Konkurrenten gesprochen hatte. „Lukas hat seine große Erfahrung voraus“, begründet Koch, „er hat eine große Ausstrahlung und besticht mit seiner Ruhe.“ Nachdem Emmrich in den drei absolvierten Begegnungen das geboten hat, was man von einem Landesliga-Keeper erwarten darf, sieht der Coach keinen Anlass, ihn auf die Bank zu beordern.

Chemie zwischen den Torhütern stimmt

Riesch, Kaczmarek und Hamidovic müssen das akzeptieren und mit ihrer Rolle im zweiten Glied zurecht kommen – sie haben bislang keine Spielminute auf dem Konto. „Ich muss auf meine Chance warten“, sagt Tom Kaczmarek, „und mich im Training weiter anbieten, außerdem kann ich von Lukas lernen.“ Der 21-Jährige sieht die lange Perspektive und bleibt optimistisch, dass seine Zeit irgendwann kommt. Maik Riesch ist schon 28, er nimmt den Status quo an, kann aber eine latente Unzufriedenheit als Ersatzmann nicht verhehlen. „Jeder will spielen“, sagt Riesch, „ich hoffe auf meine Chance.“ Wie Adis Hamidovic darüber denkt, bleibt sein Geheimnis – der 21-Jährige hat sich auf eine Gesprächsanfrage nicht gemeldet.

Adis Hamidovic stand gegen Ende der Verbandsliga-Saison im Kasten – zum Landesliga-Start weilte er im Urlaub, was seine Chance auf die Nummer eins ziemlich minimierte. Foto: Pressefoto Baumann

Immerhin scheint die Chemie des Quartetts untereinander intakt und keiner vergiftet die Atmosphäre beim TSV – jeder Torhüter lobt den positiven Umgang miteinander, keiner wünscht dem anderen Böses. „Ich will mit Leistung überzeugen“, sagt Kaczmarek, „und nicht von Fehlern der anderen profitieren.“ Fakt ist aber, und da dürfte kein Trainer der Welt widersprechen: Wenn ein Torhüter nicht spielt, wird er sich nicht verbessern – das ist das Dilemma der Ersatz-Goalies.

Das ist Markus Koch klar. Der Trainer weiß, dass gelegentliche Einsätze in der Reserve in der Kreisliga A nur ein Tropfen auf den heißen Stein darstellen. „Ich vermute“, sagt Koch, „dass die Situation nicht bis zum Ende der Saison bestehen wird.“ Diese Worte lassen Interpretationsspielraum – wie die Torhüter damit umgehen, bleibt ihre Sache.