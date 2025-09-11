Fußball Landesliga Vier Torhüter beim TSV Heimerdingen – das sorgt für Brisanz
Der TSV hat vier Torhüter im Kader – was für Trainer Markus Koch im Konkurrenzkampf begrüßt, doch er muss die Ersatzleute auch bei Laune halten. Ein Balanceakt.
Kurios, kurios. Auf dem Spielbericht der Partie TSG Öhringen gegen TSV Heimerdingen tauchen die Namen von Tom Kaczmarek und Adis Hamidovic als Ersatztorhüter auf dem Spielbericht auf. Im Testspiel gegen den TSV Rohr fanden sich als Torspieler auf der Bank erneut Kaczmarek sowie Maik Riesch. Im Kasten stand jeweils Routinier Lukas Emmrich.