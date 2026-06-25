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  6. Vier weitere Neuzugänge für den TV Oeffingen – darunter ein Rückkehrer

Fußball Landesliga Vier weitere Neuzugänge für den TV Oeffingen – darunter ein Rückkehrer

Fußball Landesliga: Vier weitere Neuzugänge für den TV Oeffingen – darunter ein Rückkehrer
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Joel-Noah Graham (links) wechselt vom Landesliga-Absteiger MTV Stuttgart zum TV Oeffingen. Foto: Günter Bergmann

Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen meldet weitere Zugänge, darunter ist in Eridon Hashani auch ein Rückkehrer.

Beim TV Oeffingen geht der personelle Umbruch weiter. Zahlreiche Abgänge, darunter einer, der Trainer Haris Krak ganz besonders schmerzt, nämlich der des mitspielenden Co-Trainer Maldin Ymeraj, müssen kompensiert oder zumindest aufgefangen werden. Und so langsam bekommt der Kader für die Saison 26/27 ein neues Gesicht. Teammanager Johannes Maxelon hat weitere Zugänge verkündet, darunter ist auch ein Rückkehrer.

 

Eridon Hashani, der vor Jahresfrist vom TVOe zum Bezirksligisten TSV Schornbach gewechselt war, kehrt auf den Tennwengert zurück. Der 21-jährige Mittelfeldspieler spielt also künftig wieder mit seinem 24 Jahre alten Bruder Laurent Hashani zusammen. Vom VfB St. Leon aus Baden kommt der Innenverteidiger Fabio Sipos, 24, der schon viel Erfahrung in der Verbandsliga gesammelt hat.

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Ein Routinier ist auch Joel-Noah Graham vom Landesliga-Absteiger MTV Stuttgart. Der 31-Jährige agiert am liebsten im Mittelfeld. Dort ist auch die Wohlfühlzone von Patrik Koch, 24, der vom Landesliga-Absteiger SV Kaisersbach kommt.

Mit den bereits bekannten und gemeldeten Zugängen – Brahim Renz und Sebastian Pütz, beide vom Bezirksligisten TV Aldingen, Daris Camo von den A-Junioren des SSV Reutlingen, Shyan Gnananessan, zuletzt in der U 19 des SV Fellbach aktiv sowie Efe Yesil und Eldin Saljic von der U19 des Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen – hat der TVOe nun schon zehn neue Spieler im Kader. Und bis zum Trainingsauftakt auf dem Tennwengert am Montag, 13. Juli, sollen noch weitere dazu kommen, sagt Teammanager Maxelon.

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