Mit der Bezirksreform wurde die Staffel 2 gehörig durcheinander gewirbelt. Vor allem zwei Vereine haben auf dem Spielermarkt geklotzt. Wird es zwischen ihnen ein Titelduell? Derweil könnte sich im Abstiegskampf eine ganz neue Situation ergeben.

Franz Stettmer 16.08.2024 - 07:00 Uhr

Tja, so kann es kommen. Da hatte Björn Lorer, der Trainer des Vorjahresaufsteigers MTV Stuttgart, gerade gedacht, dass er die Spielklasse nun einigermaßen kennt. Und nun? Alles zurück auf Null. Reise ins Unbekannte, nächster Teil. Der Unterschied zu zuletzt, und was Lorer ein Stück weit beruhigen mag: Diesmal geht es auch allen anderen so. Schließlich hat es die Staffel 2 der Landesliga für diese Saison überhaupt gehörig durcheinander gewirbelt. Schuld ist die Bezirksreform. In deren Rahmen sind die Donau/Iller-Mannschaften in die Staffel 4 gewechselt, dafür sind die qualifizierten Teams aus dem Kreis Böblingen neu dabei. Hinzugerechnet die übliche Fluktuation durch Auf- und Abstiege, bedeutet dies zum Beispiel für Lorer und die Seinen: Insgesamt gleich neun ihrer 15 Gegner sind andere als noch in der vergangenen Meisterschaftsrunde.