  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Titelfavoritenfluch und ein Toptransfer

Fußball-Landesliga vor dem Start Titelfavoritenfluch und ein Toptransfer

Fußball-Landesliga vor dem Start: Titelfavoritenfluch und ein Toptransfer
1
Der Trainer Roko Agatic und sein Bernhausener Team gehen als Titelfavorit in die Saison. Ob es ein gutes Omen ist? Foto: Günter Bergmann

Vor dem Auftakt an dieem Wochenende führen zwei Teams das Favoriten- Ranking klar an. Und eines verpflichtet einen ehemaligen Bundesliga-Kicker.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Zum Glück ist beim TSV Bernhausen keiner abergläubisch. Sonst könnte einem im Verein nun durchaus mulmig werden. Denn mit den Prognosen der Konkurrenz vor der an diesem Wochenende beginnenden neuen Landesliga-Saison ist es so eine Sache. So sehr es am Fleinsbach als Anerkennung für gute Arbeit gewertet werden darf, dass gleich elf von 15 Gegnern in den Filderstädtern den wahrscheinlichen nächsten Meister sehen, so sehr hat die Medaille ihre Kehrseite – zumindest dann, wenn man Statistiken vertraut.

 

Fakt ist jedenfalls: In der Vergangenheit waren derartige Vorschusslorbeeren fast schon ein K.o.-Kriterium. In zuletzt zehn Jahren ging am Ende nur dreimal tatsächlich der anfangs Höchstgewettete als Erster über die Ziellinie. Ansonsten galt: eine Staffel im Titelfavoritenfluch. Zu durchbrechen vermochten jenen lediglich der 1. FC Heiningen, der SC Geislingen und die TSV Oberensingen.

