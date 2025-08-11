Fußball-Landesliga vor der Runde: Den Spielern geht’s an den Geldbeutel

Eines steht vor dem Anpfiff der Landesliga-Runde an diesem Wochenende fest: Beim MTV Stuttgart werden die Spieler zur Kasse gebeten. Bei Gelb-Rot oder Rot wird es für sie fortan teuer – zumindest dann, wenn der Platzverweis „unnötig“ war, wegen Meckerns oder einer Tätlichkeit. Der jeweilige Übeltäter darf in diesem Fall auf die Post des Verbands warten und interessiert auf den Abschnitt „Geldstrafe“ schauen. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Spieler ab dieser Runde die Verfahrenskosten selbst begleichen müssen“, sagt der Trainer Björn Lorer, der am Kräherwald in seine sechste Saison als Verantwortlicher geht.