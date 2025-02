Bei den Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen, TSV Weilimdorf und MTV Stuttgart gab es bis zum Ende der Wechselfrist an diesem Montag noch personelle Veränderungen.

Torsten Streib 04.02.2025 - 16:25 Uhr

An diesem Montag schloss das Transferfenster nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in den untergeordneten Ligen. Teilweise bis zum letzten Drücker wurden noch Verpflichtungen getätigt, auch bei den drei Landesligisten TSV Weilimdorf, TSV Bernhausen und MTV Stuttgart wurde das Personal verändert.