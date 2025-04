Der Nachfolger von Manuel Fischer zur neuen Saison heißt: Manuel Fischer. Warum der Erfolgscoach beim Tabellenführer nun doch weitermacht und welche zwei anderen Ex-VfB-Profis der Verein zuletzt stattdessen auf dem Zettel hatte.

Franz Stettmer 10.04.2025 - 13:05 Uhr

Seit 24 Jahren ist Michael Bachmann als Funktionär beim TSV Weilimdorf tätig. In verblüfftere Gesichter als in dieser Woche hat der sportliche Leiter wohl noch nie geschaut. Es war der Abend, als die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten das Geheimnis lüfteten. Als die Mannschaft erfuhr, wer in der nächsten Saison ihr Trainer sein wird. Und größer hätte die Überraschung in der Tat kaum sein können. Der Nachfolger von Manuel Fischer heißt, Hokuspokus, Simsalabim – Manuel Fischer. Ein Salto rückwärts damit auf dem Chefposten an der Seitenlinie. Anders als seit Dezember eigentlich fix, hört der womöglich baldige Meistercoach nun doch nicht auf, sondern hat seinen Vertrag sogar um gleich zwei Jahre bis 2027 verlängert.