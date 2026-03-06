TSGV Waldstetten oder TSV Bernhausen? Oder doch Eislingen oder Köngen? Das Ergebnis unserer Umfrage vor dem Beginn der zweiten Saisonphase in der Landesliga-Staffel 2.
06.03.2026 - 12:00 Uhr
Wer wird Meister? Vor dem Wiederbeginn an diesem Wochenende haben wir uns bei den 16 Vereinen der Fußball-Landesliga-Staffel 2 umgehört. Das Stimmenergebnis: Der TSGV Waldstetten, obwohl bislang nur Vierter, hat die Nase knapp vor dem TSV Bernhausen (8:7). Die meisten Trainer rechnen jedoch mit einem offenen Kampf bis zum Schluss.