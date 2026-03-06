TSGV Waldstetten oder TSV Bernhausen? Oder doch Eislingen oder Köngen? Das Ergebnis unserer Umfrage vor dem Beginn der zweiten Saisonphase in der Landesliga-Staffel 2.

Wer wird Meister? Vor dem Wiederbeginn an diesem Wochenende haben wir uns bei den 16 Vereinen der Fußball-Landesliga-Staffel 2 umgehört. Das Stimmenergebnis: Der TSGV Waldstetten, obwohl bislang nur Vierter, hat die Nase knapp vor dem TSV Bernhausen (8:7). Die meisten Trainer rechnen jedoch mit einem offenen Kampf bis zum Schluss.

Spielertrainer Domenic Brück, TSV Köngen: „Waldstetten hat gute Chancen. Die haben eine ziemlich komplette Mannschaft und mit meinem ehemaligen Mitspieler Tim Schraml einen Dreh- und Angelpunkt, der die Mannschaft führt.“

Trainer Tim Schöller, 1. FC Eislingen: „Es ist schwer zu sagen, es wird bis zum letzten Spieltag ein offenes Rennen. Spielerisch schätze ich Waldstetten am stärksten ein, deshalb würde ich mich spontan auf sie festlegen.“

Trainer Roko Agatic, TSV Bernhausen: „Wenn unsere Spieler Rangelov, Alber und Gümüssu fit wären und nicht langzeitverletzt, wären wir der große Titelfavorit, glaube ich. So aber ist es sehr schwierig, zu tippen. Es gibt keine Übermannschaft. Ich denke, das wird spannend bis ganz zum Schluss. Köngen, Eislingen, Waldstetten und wir – zwischen diesen vier Mannschaften wird es sich entscheiden.“

Trainer Patrick Krätschmer, TSGV Waldstetten: „Bernhausen oder Eislingen. Bernhausen hat die besten Einzelspieler, und Eislingen hat gegen uns das beste Spiel abgeliefert und war mit uns auf Augenhöhe.“

Trainer Johannes Pfeiffer, TSV Ehningen: „Für mich gibt es zwei Optionen: Eislingen und Waldstetten. Eislingen hat einen der besten Kader und hat den abgeklärtesten Fußball gespielt. Waldstetten ist vom Gesamtpaket, von Trainer und Spieler, die beste Mannschaft in der Liga. Deswegen tendiere ich zu Waldstetten.“

Trainer Jens Rohsgoderer, SV Waldhausen: „Die vier Mannschaften, die aktuell oben sind, werden bis zum Schluss darum kämpfen. Aus meiner Sicht ist keine Mannschaft favorisiert; viel kommt darauf an, wie man in das Restprogramm der Saison startet.“

Trainer Pascal Römpfer, TSV Bad Boll: „Ich würde auf Bernhausen oder Waldstetten setzen. Waldstetten ist schon sehr lange in der Landesliga und hat dadurch viel Erfahrung. Mit Tim Schraml haben sie einen überragenden Spieler hinzugewonnen und sind im Gesamtkonstrukt sehr gut. Bernhausen hat eine brutale individuelle Klasse.“

Trainer Thomas Siegmund, VfL Sindelfingen: „Bernhausen oder Waldstetten. Ich glaube, es ist für Köngen und Eislingen jetzt was anderes, die Gejagten zu sein. Die anderen beiden haben noch was im Köcher, um vorne anzugreifen.“

Trainer Slobodan Markovic, SV Böblingen: „Schwierig, alle da oben sind sehr stark. Ich tippe auf Waldstetten oder Bernhausen.“

Spielertrainer Ugur Yilmaz, FV Neuhausen: „Alle drei, die aktuell oben stehen, haben die besten Chancen. Sie haben alle eine sehr konstante Hinrunde gespielt. Man darf Waldstetten aber nicht außer Acht lassen, sie haben auch einen sehr guten Kader. Da ist die Messe noch nicht gelesen.“

Abteilungsleiter Sascha Krammer, TSV Plattenhardt: „Es ist echt schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass das Titelrennen bis zum Schluss offen bleibt, mit den aktuell ersten fünf. Wenn Bernhausen gut aus den Startlöchern kommt, dann denke ich, dass die befreit aufspielen, weil sie nichts zu verlieren haben. Dann denke ich, dass sie sehr gute Chancen haben.“

Trainer Thomas Wohland, GSV Maichingen: „Ich bleibe dabei, dass Bernhausen für mich die stärkste Mannschaft ist, auch in der Breite. Köngen und Eislingen stehen natürlich nicht zu Unrecht dort oben, aber Bernhausen ist für mich einen Tick stärker.“

Trainer Sven Ackermann, SC Geislingen: „Dadurch, dass ich noch nicht viele Mannschaften gesehen habe, muss ich tabellarisch gehen und sage Köngen. Sie haben auch in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht.“

Sportlicher Leiter Sascha Härtenstein, TV Echterdingen: „Ganz klar Köngen. Das war bislang die beste Mannschaft, die ich in dieser Saison gesehen habe.“

Trainer Björn Lorer, MTV Stuttgart: „Waldstetten. Sie waren gegen uns die stärkste Mannschaft. Jeder weiß bei ihnen, was zu tun ist. Außerdem haben sie auf der Sechs mit Tim Schraml einen sehr guten, wenn nicht den besten Spieler der Liga. Sie sind aus meiner Sicht eines der konstantesten Teams.“

Trainer Sebastian Knäulein, FV Sontheim/Brenz: „Eislingen und Waldstetten waren die zwei besten Mannschaften, gegen die wir gespielt haben. Waldstetten hat mir von den spielerischen Organisation sehr gefallen, bei Eislingen sind die individuellen Spieler brutal stark. Deswegen und vom Bauchgefühl tippe ich auf Eislingen.“