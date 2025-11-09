 
  Wie entfesselt: Die SKV Rutesheim feiert 6:0-Kantersieg

Fußball Landesliga Wie entfesselt: Die SKV Rutesheim feiert 6:0-Kantersieg

1
Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Den Spielern der SKV Rutesheim macht das Toreschießen Spaß. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nach dem 6:0 seiner Fußballer ist Christopher Baake stolz auf sein Team, das Platz zwei festigt – der Coach will sich jedoch nicht zu sehr auf die Tabelle fokussieren.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Nach torarmen Spielen gegen Löchgau und Ilshofen meldet sich die SKV Rutesheim zurück und fertigt Kellerkind Kaisersbach mit 6:0 ab, wodurch Rutesheim den besten Angriff der Fußball-Landesliga stellt.

 

Wenngleich davon zur Pause noch nichts zu sehen war, beide Mannschaften gingen torlos in die Kabinen. Trainer Christopher Baake erzählte, er habe seine Mannschaft auf einen tief stehenden Gegner eingestimmt.

Mit geduldigem Ballbesitz und schnellen Spielverlagerungen riss die SKV etliche Lücken in die Abwehr der Gäste, vor allem die langen Bälle von Joshua Schneider sorgten für Gefahr. Jedoch wusste die Mannschaft im ersten Durchgang keine der hochkarätigen Möglichkeiten zu nutzen.

Nach der Pause fallen die Tore wie am Fließband

Das änderte sich nach der Pause schlagartig, der SKV genügten zehn Minuten für vier Treffer. Den ersten markierte Marcel Held in der 48. Minute, nach einem langen Schneider-Ball traf er aus knapp zehn Metern zur Führung. Damit schien der Bann gebrochen, Patric Vaihinger erhielt von der rechten Seite einen Ball von Alexander Grau, den er überlegt im Tor versenkte (50.).

Nach einem Ballgewinn des eingewechselten Pascal Maier und einer Hackenablage von Markus Wellert fand ein tiefer Ball Laurin Stütz, der Gäste-Torwart Cihan Büber im direkten Duell bezwang (56.). Unmittelbar danach traf auch Wellert selbst (57.). „Dann war die Messe gelesen“, meinte Baake und fügt an: „Das Schöne war, dass wir weiterhin Bock hatten, Tore zu schießen.“

Gute Laune im Sportpark Bühl: Christopher Baake hatte gut lachen beim Kantersieg seiner Mannschaft. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Das tat seine Mannschaft auch, Grau erhielt einen Chipball von Held, nutzte seine Schnelligkeitsvorteile im Sprintduell und traf zum 5:0 (82.). Zwei Minuten später zwang der eingewechselte Lars Ludwig Gegenspieler Luis Bauer mit einer scharfen Hereingabe zu einer Rettungsaktion, da in seinem Rücken einschussbereite Rutesheimer lauerten. Unglücklich legte sich der SV-Kapitän den Ball jedoch ins eigene Netz.

Grobes Foulspiel an SKV-Stürmer Markus Wellert

6:0, das war laut Baake in der Höhe verdient und hätte sogar noch höher ausfallen können. Den unschönen Schlusspunkt setzte Kaisersbach-Verteidiger Emre Topal, als er in der 86. Minute Wellert bei einer Flanke mit offener Sohle am Knöchel traf und direkt des Feldes verwiesen wurde. Baake unterstellte ein Frustfoul und bemerkte: „Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber beim 6:0 natürlich unnötig, das weiß er selbst.“ Glücklicherweise konnte der SKV-Stürmer unverletzt den Heimsieg genießen, für den Trainer war’s ein Pflichtsieg.

Aufatmen bei allen Beteiligten: Markus Wellert (re.) überstand das überharte Einsteigen unbeschadet. Foto: Baumann/Alexander Keppler

„Wer am Ende was reißen möchte, muss solche Spiele gewinnen. Es ist nicht selbstverständlich gegen solche Gegner zu gewinnen, in der Höhe sowieso nicht. Deswegen bin ich auch stolz auf die Jungs“, lobte Baake sein Team, das damit weiterhin Spitzenreiter Löchgau auf den Fersen bleibt. Darauf gibt er jedoch nichts: „Auf Löchgau gucken wir gar nicht“, betont Baake, der vielmehr mit seiner Mannschaft aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause noch das Maximum herausholen will. SKV Rutesheim: Göbel – Schneider (64. Walter), Rudloff, Riedlinger (62. Ludwig) – Vaihinger (52. Maier), Held, Obert (60. Beqiri), Grau – Stütz (58. Savvoulidis), Wellert, Crepaldi

Kein Fokus auf den Tabellenführer

Weitere Themen

Fußball Landesliga: Beim SV Leonberg/Eltingen steht schon wieder die Null

Fußball Landesliga Beim SV Leonberg/Eltingen steht schon wieder die Null

Der SV Leonberg/Eltingen erkämpft sich in der Fußball-Landesliga beim TV Oeffingen ein leistungsgerechtes 0:0 und bleibt im dritten Spiel in Folge ohne Gegentor.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: Der TSV Heimerdingen meldet sich zurück

Fußball Landesliga Der TSV Heimerdingen meldet sich zurück

Der Fußball-Landesligist bezwingt im Kampf um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld die Spvgg Satteldorf klar mit 5:0 – diesmal gibt das Team einen 3:0-Vorsprung nicht aus der Hand.
Von Henning Maak
Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen fährt zum Auswärts-Angstgegner

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen fährt zum Auswärts-Angstgegner

Oberligist SV Leonberg/Eltingen reist zum TV Weilstetten, wo das Team von Aushilfstrainer Rafet Oral gecoacht wird. Die Trainersuche war noch nicht erfolgreich.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Unter Druck: Der TSV Heimerdingen erwartet die Wundertüte der Liga

Fußball Landesliga Unter Druck: Der TSV Heimerdingen erwartet die Wundertüte der Liga

Der TSV Heimerdingen erwartet am Samstag in der Fußball-Landesliga die Spvgg Satteldorf – bei beiden Teams ist die Inkonstanz die einzige Konstante. Ein Sieg ist Pflicht.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: SKV Rutesheim mit Sorgen: Ein Stürmer gesperrt, einer angeschlagen

Fußball Landesliga SKV Rutesheim mit Sorgen: Ein Stürmer gesperrt, einer angeschlagen

Die SKV Rutesheim erwartet in der Fußball-Landesliga das Kellerkind SV Kaisersbach – doch Trainer Christopher Baake kann im Sturm nicht aus dem Vollen schöpfen.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: Die Fußball-Gene verbinden: Sandro und Chris Seeber

Fußball Landesliga Die Fußball-Gene verbinden: Sandro und Chris Seeber

Sandro Seeber hat sich ins Team des Fußball-Landesligisten SV Leonberg/Eltingen gespielt – und schon als Bub viel von Vater Chris gelernt. Vieles verbindet sie, aber nicht alles.
Von Jürgen Kemmner
Basketball Landesliga: Der Trainer grollt: Beim SV Leonberg/Eltingen stottert der Motor

Basketball Landesliga Der Trainer grollt: Beim SV Leonberg/Eltingen stottert der Motor

Die Männer des SV Leonberg/Eltingen schweben mit zwei Siegen bei fünf Partien in der Landesliga zwischen Baum und Borke – damit kann sich Trainer Niko Tokas nicht anfreunden.
Von Flemming Nave
Leonbergerin beim Ironman Hawaii: Der Kampf gegen hohe Wellen und böse Krämpfe

Leonbergerin beim Ironman Hawaii Der Kampf gegen hohe Wellen und böse Krämpfe

Die dritte Teilnahme beim Ironman auf Hawaii ist für Melanie Altenbeck-Zorn die härteste – was sie nicht davon abgehalten hat, eine ganz spezielle Zugabe zu liefern.
Von Henning Maak
Fußball Kreisliga A2: Spvgg Weil der Stadt feiert Kantersieg mit kuriosem Spielverlauf

Fußball Kreisliga A2 Spvgg Weil der Stadt feiert Kantersieg mit kuriosem Spielverlauf

Die Spvgg Weil der Stadt untermauert ihren Anspruch, in der Kreisliga A2 oben mitzumischen. Beim FC Gerlingen siegt das Team unter besonderen Umständen mit 6:1.
Von Flemming Nave
Fußball Kreisliga A2: Trotz 70 Minuten Unterzahl: SV Gebersheim holt drei Punkte

Fußball Kreisliga A2 Trotz 70 Minuten Unterzahl: SV Gebersheim holt drei Punkte

Durch einen Ausrutscher beim TSV Flacht bekommt die SpVgg Renningen mächtig Druck vom ärgsten Verfolger. Die TSF Ditzingen schießen den SV Leonberg/Eltingen II tiefer in die Krise.
Von Flemming Nave
Weitere Artikel zu Leonberg Landesliga Württemberg
 