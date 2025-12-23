Fußball-Landesliga: Wird er der neue Trainer beim TSV Bernhausen?

 
1
Heißer Kandidat in Bernhausen: Ugur Yilmaz. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Bei der Suche nach einem Agatic-Nachfolger für nächste Saison hat sich offenbar ein Favorit herauskristallisiert. Jener ist aktuell noch beim Nachbarn und Staffelrivalen engagiert.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Wie hatte der Spielleiter Thomas Otto zum Thema Trainersuche gesagt? „Wir hoffen, dass wir um den Jahreswechsel herum eine Lösung präsentieren können.“ Inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass der Fußball-Landesligist TSV Bernhausen diesen Zeitplan tatsächlich einhalten wird. Wie aus zuverlässiger Quelle zu hören ist, hat sich für die Nachfolge des im Sommer scheidenden Noch-Coachs Roko Agatic ein klarer Favorit herauskristallisiert. Der neue Mann könnte demnach aus der direkten Nachbarschaft kommen.

 

Ugur Yilmaz – so heißt offenbar der Wunschkandidat. Der 38-Jährige steht derzeit noch beim Staffelrivalen FV Neuhausen unter Vertrag. Dort ist der ehemalige Profikicker und vormalige Toptorjäger des SV Bonlanden und TV Echterdingen seit zweieinhalb Jahren engagiert. Duplizität der Ereignisse: 2024 führte er seinen jetzigen Verein zum Landesliga-Aufstieg – im selben Jahr, in dem auch den Bernhausenern die Rückkehr in diese Spielklasse gelang. Seitdem gingen die Wege etwas auseinander. Während die „Veilchen“ erneut an der Spitze mitspielen und sogar vom Durchmarsch in die Verbandsliga träumen dürfen, sind die Neuhausener aktuell Tabellenzehnter. Für den als ehrgeizig bekannten Yilmaz würde ein Wechsel an den Fleinsbach folglich den nächsten Karriereschritt als Coach bedeuten.

