Fußball-Landesliga Zum Auftakt bestreitet der TSV Heimerdingen gleich ein Topspiel
Die in der Vorwoche spielfreien Heimerdinger empfangen am Freitagabend im Duell mit dem FV Löchgau einen Mitfavoriten um den Aufstieg.
Während der FC Bayern die neue Bundesliga-Saison an diesem Freitagabend um 20.30 Uhr mit einem Topspiel gegen RB Leipzig eröffnet, steigt bereits eine Stunde früher ein Topspiel der Fußball-Landesliga. Der Vorjahreszweite FV Löchgau gastiert beim letztjährigen Verbandsligisten TSV Heimerdingen.