Fußball-Landesliga Zum Auftakt bestreitet der TSV Heimerdingen gleich ein Topspiel

Fußball-Landesliga: Zum Auftakt bestreitet der TSV Heimerdingen gleich ein Topspiel
Trainer Markus Koch betreut Heimerdingen erstmals in einem Ligaspiel. Foto: Baumann/Britsch

Die in der Vorwoche spielfreien  Heimerdinger empfangen am Freitagabend im Duell mit dem FV Löchgau einen Mitfavoriten um den Aufstieg.

Während der FC Bayern die neue Bundesliga-Saison an diesem Freitagabend um 20.30 Uhr mit einem Topspiel gegen RB  Leipzig eröffnet, steigt bereits eine Stunde früher ein Topspiel der Fußball-Landesliga. Der Vorjahreszweite FV Löchgau gastiert beim letztjährigen Verbandsligisten TSV  Heimerdingen.

 

Für die Heimerdinger ist die Begegnung der Auftakt zur neuen Spielzeit, während Löchgau seinen Auftakt in der Vorwoche mit einem stattlichen 5:0 beim SSV Schwäbisch Hall bestritt. Damit setzt der FV eine beeindruckende Serie fort: Seit dem 29. November ist Löchgau in mittlerweile 15 Ligaspielen unbesiegt und scheiterte in der Relegation erst in der zweiten Runde gegen Waldhausen am Aufstieg in die Verbandsliga.

Gegensätzlicher Trend

Aus eben jener kehrt nach einem Jahr Abstinenz der Landesliga-Meister von 2024 zurück, mit ganz anderen Vorzeichen. Einen Tag nach Löchgaus letzter Niederlage gewann der TSV Heimerdingen gegen Hofherrnweiler – seitdem ist die Mannschaft ohne Sieg, 16 Pflichtspiele in Folge. Gegen Löchgau soll endlich alles besser werden. Ausgerechnet gegen Löchgau. Seit Beginn der Datenerfassung 2004 trafen Heimerdingen und der FVL in 22 Liga-Duellen aufeinander, 12 Mal musste sich der TSV geschlagen geben. Der letzte Sieg für Heimerdingen in diesem Duell liegt drei Jahre zurück. Immerhin, damals gelang der Triumph auf heimischem Rasen, was neben der zufriedenstellenden Vorbereitung Mut für das Spiel an der Weissacher Straße machen kann.

Markus Koch, der vor seinem Liga-Debüt als TSV-Coach steht, beobachtete den Gegner am vergangenen Wochenende und sah einen starken Auftritt. Trotzdem will der neue Mann an der Seitenlinie noch keine Rollenverteilung festlegen. „Grundsätzlich ist es schwierig, in der Frühphase der Saison überhaupt eine Favoritenrolle zuzuschreiben“, äußerte Koch im Vorgespräch, „aber wir haben als letztjähriger Verbandsligist natürlich den Anspruch, in einem Heimspiel zu gewinnen, dementsprechend gehen wir das Spiel auch an“. Die Ambitionen für die Saison sind klar, beide Mannschaften wollen um die ersten Plätze mitspielen. Den größeren Aufstiegsdruck sieht Koch jedoch klar beim Gegner. „Löchgau will hoch, das ist klar. Wir haben intern das Ziel formuliert, unter die ersten Fünf zu kommen. Wir müssen uns finden, haben einen großen Umbruch und können nicht direkt den Wiederaufstieg anvisieren“, gibt sich der Trainer gelassen.

Wichtige Stützen fehlen

Fehlen werden dem neuen Mann an der Linie einige „wichtige Stützen“, wie er die ausfallenden Sebastian Bortel und Salvatore Pellegrino nennt. Erst kurzfristig werden mit Stefan Schlick und Gabriel Fota weitere Leistungsträger zum Team stoßen. „Ob es da überhaupt zum Anpfiff reicht, muss man sehen. Der eine steigt hoffentlich rechtzeitig aus dem Auto aus, der andere aus dem Flieger“, sagt Koch über die wiederkehrenden Urlauber. Für den starken Gegner will Koch, der normalerweise lieber auf die eigene als auf die gegnerische Mannschaft schaut, „vielleicht an der ein oder anderen Stellschraube nachbessern“. Er betont dabei die Wichtigkeit des mannschaftlichen Kollektivs. Die gegenläufige Form beider Mannschaften stört ihn dabei nicht. „Das letzte Jahr“, meint Koch „ist nach der Vorbereitung Schnee von gestern, das spielt für uns keine Rolle mehr“. Der Blick geht klar nach vorn. „Das ist unser erstes Spiel, ein Heimspiel, ein Highlight. Natürlich wollen wir gewinnen“, lautet die klare Anspruchshaltung Kochs.

Während man in München auf die Bundesliga hin fiebert, wartet in Heimerdingen möglicherweise ein weiteres Top-Spiel.

