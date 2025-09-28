Fußball: Landesliga Zwei Eigentore, zwei Verletzte: „Was schief laufen kann, läuft schief.“
Der TV Echterdingen verliert nach einem kuriosen Spielverlauf gegen den Spitzenreiter TSV Köngen mit 2:3 – insgesamt gab es auch noch drei Platzverweise.
Nach zwei Siegen in Serie verlor der TV Echterdingen sein Heimspiel gegen den Aufsteiger und Spitzenreiter TSV Köngen mit 2:3 – und dies nach einem äußerst kuriosen Spielverlauf. „Es lief schief gegen uns, was nur schief laufen kann“, sagt der Echterdinger Coach Valentin Haug.