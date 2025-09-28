Fußball: Landesliga: Zwei Eigentore, zwei Verletzte: „Was schief laufen kann, läuft schief.“

Nach zwei Siegen in Serie verlor der TV Echterdingen sein Heimspiel gegen den Aufsteiger und Spitzenreiter TSV Köngen mit 2:3 – und dies nach einem äußerst kuriosen Spielverlauf. „Es lief schief gegen uns, was nur schief laufen kann“, sagt der Echterdinger Coach Valentin Haug.

Denn für die Seinen wäre nach einem schwachen Auftakt mehr drin gewesen, waren „wir gegen Ende dem Siegtor doch näher als die Gäste“, konstatiert Haug. Doch das Pech klebte den Gastgebern von Beginn an an den Schuhen. Nach einem„Traumtor“, so Haug, von Robin Hiller, hieß der Torschütze zum Gäste-2:0 Maric Lucov. Seines Zeichens Abwehrspieler der Hausherren. Er köpfte ins eigene Netz. Als ob das nicht schon Pech genug für den Echterdinger gewesen wäre, trat ihm wenig später ein Gästeakteur auf die Hand und musste er mit einer Schnittwunde ins Krankenhaus. Ihm folgte per Rettungswagen auch noch sein Teamkollege Merdan Babats, der sich die Schulter auskugelte.

Der TV Echterdingen verliert auch seinen Torhüter

Und weil das ja für einen Tag anscheinend noch nicht reicht, erzielten die Gäste das 3:2-Siegtor ebenfalls nicht selbst. „Nach einem Freistoß sprang unserem Kapitän Marvin Kuhn der Ball ans Knie und von dort aus ins Tor.“ Für die beiden Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 sorgte Steffen Schmidt jeweils per verwandeltem Foulelfmeter. Das Spiel war auch noch bunt. Rot gab es für Gästeakteur Hiller nach einer Tätlichkeit und TVE-Schlussmann Markos Gaspar wegen einer Notbremse in der Nachspielzeit. Gästeakteur Sven Dobler sah die Ampelkarte.

Echterdingens Spieler des Spiel

Giuseppe Pirracchio (Nominierung 1) war während der 90 Minute ein Unruhepol, ständig unterwegs und hatte gute Ideen. Zudem holte er den Strafstoß, der zum 1:2-Anschlusstreffer führte, heraus

TV Echterdingen: Gaspar – Babatas (60. Özudorgu), Milutinovic, Kuhn, Lucov – Dölker (82. Herderich), Steffen Schmidt, Pirracchio, Oguz (82. Phil Schmidt), Handanagic , Kalchschmidt (46. Biemel).

TSV Köngen: Vogelmann – Dobler, Widmann, Lander (73. Durst), Panne (46. Herz) – Vrlijcak (79. Schadt), Schlotterbeck, Brück, Hindennach – Kögler (78. Prinz) – Hiller.