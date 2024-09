Beim 1:4 (1:1) gegen den FV Löchgau halten die Gelb-Schwarzen jedoch lange gut mit.

Simon David 22.09.2024 - 17:45 Uhr

Einen deutlichen 4:1-Derbysieg feierte der FV Löchgau am Samstagnachmittag beim GSV Pleidelsheim. Auch wenn der Erfolg der „Roten“ aufgrund der größeren Zahl an Möglichkeiten nicht unverdient war, fiel er am Ende etwas zu hoch aus. Lange waren sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegnet. Die ersten zehn Minuten gehörten dabei den Löchgauern, die sich zu Beginn jedoch noch keine zwingenden Möglichkeiten erarbeiteten. Erst nach einer knappen Viertelstunde vergab Christian Weiller aus aussichtsreicher Position knapp (13.). Mit zunehmendem Spielverlauf kamen aber nun die Pleidelsheimer immer häufiger in die Nähe des Löchgauer Strafraums. Nach einem Freistoß verfehlte GSV-Kapitän Daniel Pfeiffer das Tor von Sven Altmann nur um Zentimeter (24.).