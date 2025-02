Trainer Christopher Baake ist mit der Rückrundenvorbereitung seiner SKV Rutesheim zufrieden, im Kader gibt es kaum Veränderungen.

Henning Maak 20.02.2025 - 15:00 Uhr

Mit einem weitgehend unveränderten Kader nimmt die SKV Rutesheim die Rückrunde in der Landesliga in Angriff. Dabei trifft der derzeitige Tabellensechste im Kampf um den Aufstieg im März in den ersten vier Partien gleich auf drei direkte Konkurrenten. Neuzugänge gibt es keine, und auch nur einen Abgang: Mittelfeldstratege Tobias Weiß hat im Alter von 31 Jahren entschieden, die Fußballschuhe aus privaten Gründen an den berühmt-berüchtigten Nagel zu hängen. „Als Spieler und Mensch ist sein Abgang natürlich ein Verlust. Aber er hat schon in der Hinrunde öfter gefehlt und nur sechs Spiele bestritten“, relativiert Rutesheims Trainer Christopher Baake.