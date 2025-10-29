Bayer Leverkusen benötigt späte Treffer für den Einzug in die nächste Pokalrunde. Dabei spielt der Champion von 2024 über eine Stunde in Überzahl. Stuttgart lässt erneut Mainz keine Chance.
29.10.2025 - 20:44 Uhr
Berlin - Bayer Leverkusen hat sich ins Achtelfinale des DFB-Pokals gezittert. Der Champions-League-Teilnehmer setzte sich nach Verlängerung beim Zweitligisten SC Paderborn mit 4:2 (1:1, 0:0) durch. Dabei spielte das Team von Trainer Kasper Hjulmand nach einer Roten Karte für Paderborns Felix Götze fast eine Stunde in Überzahl.