Mit Bannern und Sprechchören machen Fans beim Pokalfinale ihrem Ärger über den DFB Luft. Was die Gründe für den Protest im Olympiastadion sind und wie der Verband reagiert.
23.05.2026 - 21:53 Uhr
Berlin - Mit kollektivem Protest haben die Fans des FC Bayern München und des VfB Stuttgart ihren Unmut über den Deutschen Fußball-Bund zum Ausdruck gebracht. Mit Sprechchören und auf Transparenten wurde der Dachverband in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit des Endspiels um den DFB-Pokal im Berliner Olympiastadion verunglimpft.