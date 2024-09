Der deutsche Fußball soll laut einem Medienbericht Vorschläge gegen Gewalt und Pyrotechnik erarbeitet haben. Die endgültigen Pläne werden auch Thema beim Sicherheitsgipfel mit der Politik sein.

dpa 18.09.2024 - 17:36 Uhr

Frankfurt/Main - Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entscheidet einem Medienbericht zufolge an diesem Freitag über zehn Vorschläge gegen Gewalt und Pyrotechnik in Stadien. Wie die "Sport Bild" berichtete, soll es um die Bereiche Prävention, Eindämmung und Sanktion gehen. Über die endgültigen Pläne soll dann beim Sicherheitsgipfel zwischen Politik, Deutscher Fußball Liga (DFL) und DFB Mitte Oktober in München beraten werden.