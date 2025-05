Die beiden Profis sind auch abseits des Spielfeldes befreundet. Jetzt will Messi den Teamkollegen beim Aufbau seines eigenen Fußballvereins unterstützen.

red/dpa 27.05.2025 - 20:14 Uhr

Der argentinische Fußballstar Lionel Messi steigt bei dem Amateurclub seines Teamkollegen Luis Suárez in Uruguay ein. „Ich bin stolz und glücklich, dass du mich ausgewählt hast, und werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den Club an deiner Seite weiter aufzubauen“, sagte Messi in einem auf Instagram veröffentlichten Video an der Seite seines Freundes.