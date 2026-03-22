Der Tabellenvorletzte der Landesliga wird nach seinem Topstart hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ein Auftritt in Maichingen, der den Trainer rätseln lässt.

So schnell wachsen die Bäume also doch nicht in den Himmel. Nach ihren beiden Jahresauftaktsiegen sind die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart an diesem Spieltag hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Bei der 0:4-Schlappe in Maichingen präsentierte sich der Tabellenvorletzte nicht wie eine Mannschaft auf Aufholjagd, sondern wie ein Absteiger. „Nicht spritzig, nicht handlungsschnell. Kein Tempo, keine Laufintensität. Wir waren in allen Bereichen einfach schlecht“, sagt der Trainer Björn Lorer – und „rätselt selbst“, wie ein solcher Leistungsabsturz vom einen zum nächsten Wochenende möglich ist.

Hatte manch einer im Aufgebot geglaubt, es geht nun auch mit halber Kraft? Praktisch verloren war die Begegnung schon nach einer halben Stunde. Drei frühe Gegentore kosteten die Gäste alle Chancen. Dreimal dabei das gleiche Strickmuster: Ballverlust, schnelles Maichinger Umschaltspiel, und dann schlug es im Stuttgarter Kasten ein. Die Schützen hießen Michael Klauß, Mario Ferrelli und Filippo Intemperante, ehe in der Endphase der eingewechselte Endrit Syla den Höhepunkt setzte. Seine Bogenlampe aus rund 60 Metern hatte Tor-des-Jahres-Qualität.

Demgegenüber half es auch nichts mehr, dass Lorer bis zum Beginn der zweiten Hälfte bereits vier Spieler ausgetauscht hatte. „Ich hätte auch acht nehmen können“, merkt der Coach schmallippig an. Zumindest Mertcan Özocak und Abdallah Trabelsi setzten noch ein paar Impulse. Doch den Traumstart machte der Gegner perfekt: Er ist im Kalenderjahr 2026 weiter verlustpunktfrei.

MTV-„Spieler des Spiels“

Abdallah Trabelsi (Nominierungen: 1). Einer der wenigen, der bei den Gästen positive Impulse setzte. Nach seiner Einwechslung sammelte der Youngster auf dem linken Flügel mit einem beherzten Auftritt persönliche Pluspunkte.

GSV Maichingen: Colak – Ehmke (67. Topic), Schmidt, Peric, Semeraro – Vila (70. Bozkurt), Schall (81. Marques Moreira) – Ferrelli (59. Komarica), Klauß, Intemperante (74. Syla) – Flaig.

MTV Stuttgart: Wegner – Wiese (32. Özocak), Oehme, Gaiser, Mägerle (46. Lukic) – Janzen, Rudolph (46. Redzic), Primorac (76. Inal), Triantafillou – Baldi (38. Trabelsi), Hahn.