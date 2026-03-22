Der Tabellenvorletzte der Landesliga wird nach seinem Topstart hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ein Auftritt in Maichingen, der den Trainer rätseln lässt.
So schnell wachsen die Bäume also doch nicht in den Himmel. Nach ihren beiden Jahresauftaktsiegen sind die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart an diesem Spieltag hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Bei der 0:4-Schlappe in Maichingen präsentierte sich der Tabellenvorletzte nicht wie eine Mannschaft auf Aufholjagd, sondern wie ein Absteiger. „Nicht spritzig, nicht handlungsschnell. Kein Tempo, keine Laufintensität. Wir waren in allen Bereichen einfach schlecht“, sagt der Trainer Björn Lorer – und „rätselt selbst“, wie ein solcher Leistungsabsturz vom einen zum nächsten Wochenende möglich ist.