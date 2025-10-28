Fußball: MTV Stuttgart „Das Saisonziel hat sich geändert, es geht ums reine Überleben“
Jochen Hug, der Abteilungsleiter des Landesligisten, spricht über die aktuelle sportliche Misere. Welche Gründe er dafür sieht und warum er an die Wende glaubt.
Jochen Hug, der Abteilungsleiter des Landesligisten, spricht über die aktuelle sportliche Misere. Welche Gründe er dafür sieht und warum er an die Wende glaubt.
Mit der 0:8-Klatsche beim TSV Ehningen hat die Krise des Fußball-Landesligisten MTV Stuttgart ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Im Gespräch berichtet Jochen Hug, der seit fünf Jahren Abteilungsleiter bei den Kräherwald-Kickern ist, von der Situation des Tabellenvorletzten.