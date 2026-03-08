Der Tabellenvorletzte startet mit einem 2:1-Sieg gegen den Zweiten 1. FC Eislingen ins neue Jahr. Eine Begebenheit trübt die Erfolgsfreude allerdings.
08.03.2026 - 20:19 Uhr
Teil eins der Vorgabe ist erfüllt. Sie hatte gelautet: Nach der verkorksten Hinrunde diesmal gut aus den Startblöcken kommen. Gesagt, getan. Die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart haben den Überraschungstabellenzweiten 1. FC Eislingen zuhause mit 2:1 bezwungen. „Die Mannschaft war super griffig und hat super gearbeitet“, lobt der Trainer Björn Lorer.