Fußball: MTV Stuttgart Diesmal nur Viertelstunden-Frust
Der Stuttgarter Landesligist zeigt sich verbessert, ist aber weiterhin auf der Suche nach dem Weg aus der Krise. Beim 0:3 gegen Waldstetten überzeugt ein Spieler in ungewohnter Rolle.
In der Not muss man auch aus kleinen Dingen Hoffnung schöpfen. „Teamspirit und Einsatz haben diesmal wieder gestimmt – darauf lässt sich aufbauen“, sagt der Trainer Björn Lorer. Allein, es bleibt für die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart ein schwieriger Weg aus der Krise. Auch an diesem Sonntag stand am Ende dann wieder eine Niederlage, mithin die sechste in Serie, wenngleich bei weitem keine so erschütternde wie vor Wochenfrist beim 0:8-Tiefpunkt in Ehningen. Aktuell unterlagen die Kräherwald-Kicker zuhause dem nun Tabellendritten TSGV Waldstetten mit 0:3.